Necesita vender los tamales para no perder el trabajo hecho

Redacción – A la mamá de Karolay Serrano, doña Rosmery Cordero, le encargaron 100 piñas de tamales. Ella, con mucho esfuerzo y amor, los preparó y tuvo listo el pedido en el tiempo solicitado, pero le quedaron mal y ahora necesita venderlos con urgencia.

Un trabajo de horas que terminó siendo un estrés y un mal rato innecesario, puesto que de estas ventas viven ella y su familia.

Cordero cuenta que quien le encargó las 100 piñas, la bloqueó en WhatsApp y nunca se apareció para pagar el pedido hecho.

Es por eso que ofreció estos deliciosos tamales a sus amigos de Facebook y todo aquel que le quiera comprar, pues le quedan 36 piñas de tamales con chile y 30 de cerdo.

«Me toca tratar de vender todo para no perder material y trabajo», dijo Cordero.

El costo de cada piña es de ₡1200 y se pueden retirar en su casa en La Milpa de Heredia o tienen servicio exprés hasta el centro de la provincia, según indicó la luchadora madre.

Si usted quiere comprarle tamales, puede escribirle al 8348-1589, número disponible también para SINPE Móvil. Por esa vía también puede encargarle otros deliciosos platos fuertes y bocadillos, como arroz con leche, pollo al gusto, empanadas y mucho más.

«Bastantes me quedan, pero me han apoyado mucho», expresó doña Rosmery a AM Prensa.

A inicios de enero 2021, Cordero comentó a AMPrensa.com que quedó desempleada desde el asesinato de su hija y, por ello, decidió empezar con la venta de comida en su comunidad y por redes sociales.

El asesinato de Karolay fue en agosto de 2019 y ya los responsables fueron condenados, pero doña Rosmery debe salir adelante por su nieta Amanda -hija de Karolay de 4 años- y por su familia, quienes también la apoyan con el emprendimiento de comidas.

Afirma que su motivación para su trabajo es su hija, quien la cuida desde el cielo y a quien recuerda todos los días aunque pase el tiempo.