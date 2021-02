Paté fue despedido del Saprissa el pasado 7 de febrero

Redacción – El entrenador nacional, Wálter Centeno, asegura que su legado en el Monstruo fue haber hecho cosas diferentes a las que se había hecho antes en el país.

Centeno dejó el banquillo del Monstruo el pasado 7 de febrero y desde ahí, se había mantenido al margen, pero este 25 de febrero conversó con ESPN Costa Rica.

Fueron más de 15 días que el «Rey Paté» estuvo aislado de la luz pública, luego de ser destituido del cuadro morado tras perder dos Clásicos al hilo contra La Liga.

Desde ese episodio, Centeno se ha mantenido al lado de su familia y disfrutando momentos con ellos, pero eso sí, también se ha autocriticado tras su adiós del Saprissa.

Su etapa al mando de los tibaseños fue de dos años, donde ganó un título nacional y una Liga Concacaf en el 2019. Esos títulos lo hicieron ganarse el respeto de los morados.

Pese a ello, el timonel terminó saliendo por la puerta de atrás, pero eso sí, señala que dejó un legado en Saprissa, aunque a mucha gente nunca le gustó él continúo firme.

Wálter Centeno asegura que muchos ven su estilo como una «loquera», la cuál quizá a la gente no le agrade, pero su idea siempre fue hacer cosas diferentes.

«Siempre traté de mantener lo mismo que hice en Grecia, siempre bajo una misma idea donde el buen fútbol era primordial, si usted se pone a ver de lo que se hizo en Grecia ya no queda nada, y se ven los resultados. Quizá nuestro medio no está acostumbrado al cambio, todo cambio lleva su tiempo.

Si hay alguien que me dice que no se puede, pero todo evoluciona, traté de hacer cosas diferentes en el saprissismo. Yo tengo mi «loquera», que esa «loquera» quizá a mucha gente no le parezca, pero traté de hacer cosas diferentes a lo que se ve en nuestras fronteras», dijo Wálter Centeno a ESPN Costa Rica.

Para el timonel desarrollar su idea ha contado con varios obstáculos, los cuáles le han impedido que realizar de buena forma su idea de «toque, toque» en el fútbol nacional.

«Creo que me ha costado de más al inicio en Grecia por una simple razón, para eso se necesita dinero, cuando tienes eso, podes tener jugadores y esa flexibilidad, el tiempo es más largo, sino se dan los resultados a corto plazo pues entonces sufrís con eso, en Grecia duré tres años, en Saprissa no sé cuánto hubiese tardado, pero se dieron títulos entonces no se puede decir que fue del todo malo», afirmó Centeno a ESPN Costa Rica.

Centeno se tomará unas semanas más de descanso, con el fin de volver lo más fortalecido posible a los banquillos del balompié nacional o internacional.