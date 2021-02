López fue elegido jugador MVP del torneo regional

Redacción – El volante hondureño del León, Alex López, asegura que no es un cagón y señala que no se fue de La Liga a pesar de las duras pruebas que tuvo que vivir.

López dejó atrás los fantasmas que lo han perseguido en el pasado reciente con Alajuelense, donde se siente muy feliz y fue clave en el título de Liga Concacaf.

A sus 28 años, el número 11 del León marcó uno de los goles del club erizo, con los que vencieron por 3-2 al Monstruo en una épica final en el Morera Soto.

Ese resultado premió al Equipo de su Gente, pero especialmente al mediocampista, que deja claro que los hondureños no son son cagones y por eso se quedó en Alajuela.

En el pasado al futbolista nacido en Tegucigalpa le llovieron las críticas, ya que en el Apertura 2019 falló un penal que le terminó dando la copa al Herediano.

Mientras, que en el Clausura 2020 cometió un fallo en la final ante Saprissa, que le valieron cientos de cuestionamientos. Esas pruebas hicieron vivir al catracho ratos difíciles.

Ahora todo eso forma parte del pasado, ya que el talentoso futbolista se dejó el premio a mejor jugador o MVP del torneo regional, algo que habla bien de López.

Es por ello, que tras la consecución de Liga Concacaf, Alex recuerda que no se fue porque no es un cagón y por eso ganó dos copas en menos de dos meses.

«Yo no soy un cagón, yo no me fui a pesar de todo lo que pase aquí, yo no soy cagón me quedé y me quedé, porque los los hondureños no somos cagones papá. Me quedé y ya en dos meses ganamos dos copas gracias a Dios, ya mentalizados para lo que se viene en junio en Concacaf», afirmó López.

La directiva eriza se sentará a negociar con López una extensión de su contrato en los próximos días y de esa forma asegurarse al futbolista catracho por mucho tiempo.

Sin dudas, que su figura ha hecho al León un club más fuerte, que dejó atrás todo lo malo para llenarse de gloria y darle grandes alegrías al liguismo.