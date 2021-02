Castro se siente orgulloso de ser producto de la cantera morada

Redacción – El delantero de Grecia, Jorge Alejandro Castro, le guarda un enorme cariño al Saprissa, debido que asegura que la institución es su kínder, escuela y colegio.

Castro estuvo de invitado en el programa «A Fondo» de FUTV, donde recordó su paso por el Monstruo, el cuál le guarda un amor que trasciende más allá del deporte rey.

A sus 31 años, El Tanque como es conocido popularmente fue formado en la interminable cantera morada, que ha sacado gran cantidad de futbolistas de calidad.

Sus esfuerzos en su niñez y adolescencia se vieron recompensados con su debut en primera división, pero eso sí, tenía que viajar desde Alajuelita hasta Tibás o Moravia.

Esos sacrificios siempre contaron con el apoyo incondicional de su familia, que a pesar de las adversidades lo han respaldado con todo.

Jeaustin Campos le dio la oportunidad de debutar con el Monstruo en el año 2007 cuando apenas tenía 17 años. En esa época compartió camerino con grandes figuras.

Wálter Centeno, José Francisco Porras, Rónald «La Bala» Gómez y hasta el mismo Keylor Navas, fueron parte de los jugadores con los compañeros que creció el «Tanque».

Desde 2007 se mantuvo en Saprissa, aunque en la institución lo prestó una vez a la UCR y otra al Santos, donde se fortaleció para regresar otra vez al cuadro morado.

Jorge Alejandro Castro dice que su etapa en Saprissa tiene un gran cariño y señala que cuando se fue a Noruega en el 2013 fue donde se graduó del Monstruo.

«La gente tiene que entender y para mí Saprissa significó mi kínder, escuela y colegio, porque yo soy un jugador que hice todas las divisiones menores en Saprissa. Obviamente en metáfora viajé 200 años en bus desde Alajuelita hasta Tibás o Moravia, donde me correspondía entrenar y obviamente hay un cariño especial.

Hay una formación que trasciende el fútbol y por eso es la cercanía, yo conozco la institución, conozco las personas que trabajan adentro. Los colegas y yo cumplí todo el proceso hasta llegar a primera división, la gente a veces no se da cuenta lo que cuesta, lo que uno sueña desde niño de hacer el debut y entrar en el camerino de primera.

En el 2007 estaba Paté, Keylor Navas era el tercer portero y yo era banca de la Bala Gómez, me explico. Después de todo eso se cumple el proceso y me voy para Noruega, ahí fue donde yo dije que me gradué», afirmó Jorge Alejandro Castro.

Actualmente, el futbolista es ficha del Municipal Grecia, donde se siente como en casa. En su carrera ha vestido los colores de Herediano, Sporting FC, Cartaginés y Guadalupe.

Además, tuvo pasos por clubes de Noruega como SK Brann, IK Start y Sarpsborg 08. Dicha etapa en suelo nórdico fue desde el 2013 hasta 2016.