Quiere recortar la brecha entre las ganancias que obtienen los hombres en comparación a las mujeres

Redacción- Yokasta Valle quiere que Costa Rica se convierta en un ejemplo a nivel mundial de apoyo hacia el boxeo femenino.

La pugilista nacional espera que el país siga confiando en la categoría de mujeres del llamado deporte de los puños.

Esto con el objetivo de que las ganancias de los luchadores masculinos y femeninas sea más similar y no como ha ocurrido históricamente.

Pero la campeona mundial de las 105 libras se encuentra luchando para que las bolsas obtenidas por las mujeres sean más similares a las que consiguen los hombres.

“Es algo cultural de hasta el mismo machismo porque al principio las mujeres en el boxeo no eran muy bien vistas, que las peleas no eran atractivas y entonces no nos daban la cobertura, pero siento que al final es algo de cada uno de nosotros, porque si usted dice yo quiero ver una pelea de mujeres, yo quiero ver a Yokasta Valle entonces se va abriendo la brecha”.

“Entonces es de cultura, se ha abierto esa brecha a nivel mundial, en Las Vegas ha habido peleas estelares de mujeres, esperemos que sigan más y que en la parte económica se vea reflejado, porque la diferencia entre hombres y mujeres es abismal, yo sé que mi coach confía en Costa Rica y que me van, por eso hicimos lo de las entradas virtuales, para disminuir esa brecha”, indicó en una entrevista concedida para AM Presa.

Valle confesó que la pelea efectuada el pasado 30 de enero contra la japonesa Sana Hazuki por la defensa de su título fue en la que más dinero logró recaudar.

“De hecho en esta pelea vendimos 3500 entradas y es la bolsa más grande que he tenido en toda mi carrera como boxeadora, entonces eso dice mucho de Costa Rica y del apoyo y poner un ejemplo a nivel mundial, yo sé que podemos hacer la diferencia, poco a poco, tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana, pero poco a poco creo que así se va a disminuir con el apoyo de cada persona que diga que quieren ver a Yoka”, finalizó.

La victoria que obtuvo Valle frente a la nipona le permitió retener su cinturón Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Además de que logró mantener su buena racha desde que boxea bajo los lineamientos de las distintas organizaciones con su marca de 23 victorias y solo dos derrotas.