Quesada jugó del 2009 al 2016 en Alajuelense

Redacción – El portero nacional, Alfonso Quesada, dice que muchos lo recuerdan por su gol de tiro libre con Liga Deportiva Alajuelense en el año 2009.

Ya han pasado 12 años de esa histórica anotación que marcó un antes y después para el arquero, que vistió los colores de Alajuelense desde el 2009 hasta el 2016.

Quesada escribió su nombre en letras doradas de La Liga con ese tanto, que pese a que ya ha pasado mucho tiempo, muchos se lo recuerdan muy seguido.

Dicho gol se dio en un juego entre Alajuelense vs UCR, el cuál estaba igualado 1-1 y al minuto 85, Andrés Flores le cometió una falta a Mario Camacho en los linderos del área.

El cancerbero le pidió permiso a Marco Octavio de Cerqueira, técnico erizo en aquellos días, quién no dudó y le dio la confianza al arquero.

«Poncho» se armó de valor y con una corta carrera ejecutó de forma magistral el tiro libre, que terminó al fondo de la portería de Daniel Cambronero en 88 minutos.

Ese tanto fue un enorme éxtasis para el portero, quién ha sido entrevistado en múltiples oportunidades para hablar de ese gol conseguido con la camiseta rojinegra.

Inclusive, fue agregado al libro «Centenario de Leyendas», donde también hablan de su anotación, la cuál vive en la memoria de muchos aficionados al León.

Sin dudas, que eso habla muy bien del legado que dejó Quesada, que en sus días con el León se dio el lujo de ganar 5 títulos nacionales como rojinegro.

Alfonso Quesada conversó con AMPrensa.com y contó que la gente todavía le recuerda esa anotación, la cuál sirvió para que el León venciera 2-1 a la UCR en 2009.

«En el 2009 fue ese gol de tiro libre y todavía la gente me lo recuerda. Últimamente me han invitado a programas y me han hecho entrevistas sobre eso, hasta el momento la gente me envía por el instagram y por todo lado me envían el link del gol, eso siempre va a estar ahí. Ahora que sacar el libro «Centenario de Leyendas» ahí hablan de mí.

Entonces es algo que va estar ahí y va estar en la historia de un equipo grande, yo en cualquier momento me llega un link y sé que es el gol, es algo muy bonito eso. Sin dudas, que ese tanto marcó un antes y después para mí. El respaldo de los manudos hacia mí siempre fue fabuloso y de verdad lo agradezco», afirmó Quesada a AMPrensa.com.

En la actualidad, Quesada es portero titular del Barrio México en la segunda división, donde poco a poco ha ido recuperando su mejor versión bajo los tres palos.