Flores formó parte del plantel que ganó la copa 30 con el León

Redacción – El volante de Alajuelense, Dylan Flores, asegura que él es una persona autocrítica y por eso deja claro que es su último torneo en La Liga no fue bueno.

Flores atesora con cariño los momentos que vivió con el León, donde estuvo a lo largo de dos torneos (Clausura 2020 y Apertura 2020).

En ese período con los rojinegros jugó 37 partidos, de los cuáles en 18 de ellos fue titular y además, se dio el lujo de festejar dos anotaciones con la camiseta rojinegra.

Pero lo que más lo marcó fue haber salido campeón nacional con La Liga, que rompió siete años de sequía para dar la vuelta olímpica nuevamente.

Pese a todo lo que vivió, el mediocampista deja claro que en el Apertura 2020 no se sintió cómodo con su rendimiento y señala ser una persona autocrítica.

Para el futbolista de 27 años, su desempeño con el León no fue el mejor por la falta de regularidad que tuvo, ya que cumplió con un rol de suplente la mayoría del torneo.

Alex López y Bryan Ruiz sentenciaron a Flores al banquillo, por lo que en las redes sociales empezaron a relucir grandes cuestionamiento por su bajo nivel en el León.

Aunque no le ponía mucha atención a las críticas, el volante deja claro que si veía todo lo malo que se hablaba de él, por lo que su familia fue el refugio para salir avante.

Dylan Flores habló con AMPrensa.com y deja claro que no está ciego, por ello reconoce que su nivel con Alajuelense en el torneo de la 30 no fue el adecuado a sus exigencias.

«El primer semestre si jugué bastante, tuve regularidad. Obviamente no lo cerramos con el campeonato, pero si fue un buen semestre, obviamente si me complicó el tema de minutos, estaba Bryan Ruiz y Alex López, por ahí entraba de cambio bastante, pero si fue perdiendo lo de los minutos titular, que era lo que todo jugador necesita.

Obviamente uno en las redes sociales ve cosas y todo, uno como jugador es consciente del momento que uno va pasando si es bueno o malo, entonces no es que uno está ciego o que no se hace una autocrítica, yo siempre lo supe y hablaba con mi familia que es liguista, entonces también tenía eso ahí.

Soy autocrítico y sé que mi último semestre no fue bueno la verdad, en cuanto a nivel y minutos no llegue a sentirme muy cómodo pero al final traté de aportar de donde me tocara y lo bueno de estar era que el equipo era una familia, entonces no te daba para no hacer una cosa que no debías, entonces traté de estar de estar tranquilo.

Saber que en algún momento me iba a tocar entrar y poder aportar al equipo, cuando el entrenador me necesitara y así fue, traté de estar tranquilo para mejorar y saber que estamos ahí por un objetivo que era el título, dejar cosas de lado y luchar por esa 30, la cuál conseguimos de muy buena manera», afirmó Flores a AMPrensa.com.

Actualmente, Flores milita en el FC Politehnica Iasi de la primera división de Rumanía, donde comparte camerino con el delantero tico, Deyver Vega.