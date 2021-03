Quesada milita actualmente con Barrio México en Liga de Ascenso

Redacción – El portero nacional, Alfonso Quesada, dice que para él La Liga es un equipo que admira, quiere y que merece su respeto por los momentos que vivió ahí.

Muchos fanáticos de Alajuelense recuerdan con mucho cariño a Quesada, quién vistió los colores del León del 2009 al 2016, donde se dio el lujo de ganar cinco títulos.

Su período por La Liga vive en la memoria del arquero, que todavía se emociona cuando habla de su paso por la escuadra eriza, la cuál lo respaldó siempre.

En los difíciles momentos que experimentó por causa de las lesiones, La Liga nunca desamparó a Quesada y le ofreció las mejores condiciones para que saliera adelante.

Es por ello, que el actual portero de Barrio México en segunda división, atesora con cariño los grandes recuerdos que le dejó vestir los colores rojinegros.

Sumado al amor que todavía le muestra el liguismo en la calle, ya que aún muchos le piden fotos o un autógrafo, algo llena de mucha alegría al cancerbero de 32 años.

Dicho acto de parte de los manudos sorprende a Quesada, debido que él era suplente de Pemberton, pero cuando le tocó jugar a «Poncho» lo hizo de gran forma bajo palos.

Alfonso Quesada conversó con AMPrensa.com y reveló que su amor por La Liga es muy grande, gracias a que siempre le ofrecieron las mejores condiciones

«La Liga me abrió las puertas y en los momentos difíciles ahí estuvieron, que digo con difíciles que cuando tuve la lesión del hombro tres veces, ellos siempre querían que la recuperación fue rápida y me operaban en hospitales privados, eso para mí es de mucho respeto, esos gestos son los que hacen grande a un equipo.

Me abrieron las puertas, disfruté y me enseñaron muchas cosas ahí en La Liga. Para mí La Liga es un equipo que admiro, quiero mucho y que merece todos mis respetos verdad. También gané cinco títulos, sabemos que lo que hemos estado ahí no es fácil, porque tiene la afición más grande del país encima.

Varios compañeros me han preguntado que se siente ser campeón, es bonito y la afición de La Liga me recuerda con cariño. Siento que las cosas me las gané, sea suplente o ahí jugué partidos importantes, las cosas me las gané, eso es muy bonito y es un cariño que siempre va estar en mi corazón», afirmó Alfonso Quesada a AMPrensa.com.

En la actualidad, Quesada está recuperando su mejor nivel y destaca como uno de los mejores porteros de la segunda división con el histórico club, Barrio México.