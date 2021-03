Saprissismo está molesto con nivel del Monstruo

Redacción – El volante morado, Christian Bolaños, le mandó un mensaje a todo el saprissismo, con el fin de saber cuáles fanáticos están ellos y cuáles solo critican.

Bolaños no puso ningún tipo de excusas tras la caída de 1-2 ante Grecia en La Cueva, que con goles de Kenneth Vargas y el Tanque Castro hincaron al Monstruo.

Ese resultado dejó inconforme al referente del cuadro morado, quién deja claro que no es como empieza, sino como termina por lo que buscarán mejorar sí o sí.

Ese difícil resultado ante los de Occidente ha generado grandes críticas hacia el plantel liderado por Roy Myers, que buscará afinar detalles dentro de la cancha.

Es por ello, que Bolaños deja claro que van a tratar de mejorar conforme pasen las jornadas, con el fin de volver a enamorar a la exigente afición morada.

Christian Bolaños señala que deben mostrar una mejor cara en la próxima fecha, ya que no está nada contento con el momento que viven.

«No estamos contentos obviamente por los resultados, pero en esto del fútbol no se sabe lo que va pasar al final y así los que que va estar con nosotros bienvenido sean y lo que no que sigan criticando, vamos a tratar mejorar y así es el fútbol, nos ganó bien Grecia y no se puede decir nada, felicitarlos a ellos y seguir mejorando nosotros», dijo Bolaños a FUTV.

Los tibaseños tendrá toda la semana para pulir detalles, debido que visitarán Jicaral el próximo domingo 14 de marzo a las 3:00 de la tarde.