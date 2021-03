Colindres califica de hozado decir que el León es superior a todos

Redacción – El veterano delantero morado, Daniel Colindres, asegura que La Liga anda en buen momento, pero aclara que no puede decir si son o no superiores.

Colindres califica como hozado decir que Alajuelense está en un nivel más alto que los demás clubes, ya que todavía falta mucho torneo que recorrer.

Para el atacante de 35 años, durante las ocasiones que se enfrentaron al León, fueron partidos parejos, pero eso sí, La Liga venció al Monstruo en ambos.

Tras el 1-1 de Saprissa ante San Carlos, los manudos extendieron su distancia con los tibaseños a 7 puntos, algo que no gustó para nada en el plantel morado.

El referente del cuadro saprissista señala que tampoco se puede descartar a clubes como Herediano y Jicaral, pero eso sí, no obvia que Alajuelense vive un gran momento.

Daniel Colindres conversó con Deportivas Columbia y deja claro que el Equipo de su Gente no es tan superior como muchos creen en el campeonato nacional.

«Anda en buen momento, no puedo decir si es superior o no. En el partido con nosotros, terminamos ganando el primer tiempo, el segundo de tú a tú, incluso tuve una opción que la pegué en el palo, ellos concretaron par de ocasiones, nosotros no, decir que es superior me parece un poco hozado.

Saprissa y La Liga son los equipos que compiten por títulos, no podemos dejar de lado a Herediano, ni tampoco a Jicaral, está ahí arriba. Nadie obvia que La Liga está en buen momento, veremos cómo le va en la segunda vuelta», dijo Colindres a Columbia.

Saprissa buscará volver a la victoria en la fecha 12 y así tratar de acortar distancias con el León, que aunque Colindres no quiera reconocerlo si están un escalón arriba.