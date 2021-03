Redacción- El comediante Darío Durán Calvo, conocido como «El Dari», entrega ayuda a madre que robó billetera a doctor para comprar alimentos.

Se debe mencionar que la mujer fue detenida por oficiales de policía en el cantón de Curridabat.

Es importante resaltar que en la ayuda se le hizo entrega de alimentos, ropa y juguetes para los niños.

LEA TAMBIEN: Chef Sophia continuará presentando en «¡Qué buena tarde!»

El comediante le manifestó a amprensa.com que se siente muy feliz y que «la satisfacción es muy grande al ver la cara de felicidad de los niños y la mujer al recibir la ayuda. No aplaudimos la acción de ella, pero si que vea que siempre se puede recibir ayuda si se busca».

«No quiero llamar la atención, solo investigué un poco sobre el caso y me parece que es una madre desesperado por tener bien a sus tres hijos», dijo Darío hace unos días a este medio.

En el video que compartió el comediante se logra ver la gran cantidad de alimentos que fueron entregados a la madre y en las difíciles condiciones que viven.

«Lo que hizo no es nada bueno, es un delito, pero no soy quien para juzgar. No tengo contacto directo con ella, pero la delegación y los policías son intermediarios para poder ayudar», dijo Calvo.

Darío Durán agregó que como hijo de Dios ayuda a los demás porque es una figura influyente para una Costa Rica mejor.

«No importa cuáles errores cometemos en la vida. Siempre hay espacio para una nueva oportunidad de corregir y seguir adelante.

Si Dios nos da amor y bendiciones todos los días, hagamos nosotros lo mismo con nuestro prójimo. Sin preguntar, sin juzgar, sin señalar, sin llenarse de odio. ¡Hagamos el bien, nada nos cuesta! Gracias Fuerza Pública de Costa Rica y en especial a la Fuerza Pública Curridabat», dijo.