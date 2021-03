Redacción. El Colegio de Contadores Públicos solicitó a las autoridades del Ministerio de Hacienda que aclare las dudas de los contribuyentes antes del vencimiento de las declaraciones de impuesto sobre la renta e informativa.



La Dirección General de Tributación aún no aclara el diferencial cambiario, para poder presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta D-101 a más tardar el 15 de marzo, provocando inseguridad jurídica en los contribuyentes.

Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, señaló que avalan la prórroga concedida por Hacienda para cumplir con la presentación de la D-151, pero falta claridad en los conceptos para que los obligados realicen su declaración informativa con confianza.

Los contribuyentes están interpretando que, lo que se pretende informar en dicha declaración, es por descarte, es decir, debe ser incorporado todo aquello que no esté soportado con comprobantes electrónicos y a partir de un colón, teniendo también en consideración que puede ser por los 15 meses del periodo fiscal extraordinario”, indicó Guillermo Smith.

Esta situación es de suma importancia para entidades públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones solidaristas, cooperativas y otras entidades que no han generado un comprobante electrónico, pues muchas de estas entidades no tienen la obligación de emitir comprobantes electrónicos, parcial o totalmente.

Los obligados a presentar la declaración incluyen a todas las personas físicas o jurídicas públicas o privadas sujetas al no pago del impuesto sobre la renta para el periodo fiscal 2020, que consta de 15 meses, pues abarca desde octubre de 2019.

Es claro, que la no presentación de la D-151 para cualquier obligado tributario, puede implicar una infracción mínima de tres salarios base que puede oscilar en ₡1.386.200.

Las sanciones se establecen en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los cuales van desde el 1% del salario base por cada registro incorrecto hasta el 2% de los ingresos brutos del contribuyente infractor en el periodo del impuesto a las utilidades anterior en caso de incumplimiento total o parcial.

El Colegio de Contadores Públicos realizará un encuentro el próximo jueves 4 de marzo, a las 9:00 a.m. en forma presencial con acceso limitado y a la vez se impartirá por zoom, para tratar diversas inquietudes sobre estos temas. Si algún profesional o contribuyente está interesado en la charla puede solicitar información al 2297-0045.