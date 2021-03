La congresista le dijo al funcionario que lo vería ante la justicia porque ella tiene fuero legislativo y este cubre al conductor del auto en el que viaje, lo cual no es correcto.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche.

En el canal de YouTube de ‘Alex Mena CR’, publicó: “Diputada amenaza con demandar oficial de Tránsito por sancionar a su chofer, según manifestó la legisladora, el fuero político le da inmunidad tanto a ella como a los ocupantes del vehículo”.

En el vídeo se muestra que oficiales de la Policía de Tránsito y de la Fuerza Pública, persiguieron un vehículo color blanco.

La discusión inició cuando el oficial interrogaba al conductor por no portar la “placa”, en eso la diputada Azofeifa Trejos le dijo a los oficiales que si no veían la placa que tiene el vehículo pues hacía referencia a que era un distintivo que se le da a los vehículos que transportan a los diputados.

El oficial le manifestó que no, pues el vehículo circulaba sin placas visibles en la parte trasera.

El uniformado le realizó la debida multa por un irrespecto a la señal de alto de un semáforo y la diputada lo refería al artículo 110 de la Constitución Política: “Se da fuero a la persona que va y me cubre a mí y me maneja a mí, porque en este vehículo voy yo. Y eso vale que usted lo sepa. Así que en los Tribunales de Justicia usted y yo nos vamos a ver».

Sin embargo; el artículo 110 de la Constitución Política dice:

El Diputado no es responsable por las opiniones que emita en la Asamblea. Durante las sesiones no podrá ser arrestado por causacivil, salvo autorización de la Asamblea o que el Diputado lo consienta. Desde que sea declarado electo hasta que termine su período legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea. Esta inmunidad no surte efecto en el caso de flagrante delito, o cuando el Diputado la renuncie. Sin embargo, el Diputado que haya sido detenido por flagrante delito, será puesto en liberta si la Asamblea lo ordenare.