Redacción. Los diputados rechazaron, con 17 votos a favor y 33 en contra, una moción presentada por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, para que el proyecto de Empleo Público regresara a la Comisión de Gobierno y Administración por un plazo de ocho días con la finalidad de realizarle enmiendas.

Ante el rechazo, el proyecto continuará su trámite previsto en el artículo 138 del Reglamento de la Asamblea y se habilita desde hoy hasta mañana miércoles 17 de marzo hasta las 6:00 p.m, espacio para que los diputados presenten mociones de reiteración sobre mociones que fueron previamente rechazadas en Comisión y con las que se puedan efectuar algunos cambios.

Abarca aseguró que lo que se buscaba con su moción que al final fue rechazada, era que por medio del regreso a la Comisión, se lograra mejorar el texto, que a su criterio, sigue lleno de falencias que no podrían ser resueltas en el Plenario Legislativo.

Como una moción sensata la calificó el diputado oficialista Welmer Ramos, quien señaló que las mociones de reiteración no alcanzan para hacerle las enmiendas que requiere el proyecto de ley.

El diputado del PAC, Víctor Morales Mora, se mostró en contra al asegurar que las correcciones que se plantean a la iniciativa de ley podrían realizarse en el Plenario.

José María Villalta, del Frente Amplio, aseguró que no se le pueden “poner parches y remiendos” al proyecto y se debe enviar de nuevo a Comisión.

El texto es la prioridad en el Plenario Legislativo, luego de que el Congreso sacara todos los proyectos que se analizaban.