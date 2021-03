Cree que expulsiones les pasó gran factura para el segundo tiempo

Redacción- Esteban Alvarado asegura que muy pronto dejará todos sus marcos en cero con la camisa de Limón FC.

El arquero de la escuadra caribeña salió molesto por la humillante derrota que sufrieron ante su similar de Guadalupe FC por marcador de 1-7.

Por lo que no tuvo problema en aceptar que fue una rotundo fracaso caer por ese anteador ante los guadalupanos.

«No hay mucho que analizar, el resultado lo dice todo, fue un fracaso de la ‘A’ a la ‘Z’, responsabilizamos al árbitro, pero creo que hay que analizar, ser autocríticos y vernos a nosotros mismos».

«Los que nos metemos en esto sabemos que un día hay que traer saco y hoy me tocó. Ahorita los dejo en cero todos los partidos, van a ver», comentó el cancerbero para FUTV.

Aunque el exlegionario también se refirió al golpe que significó para el equipo las dos expulsiones que sufrieron.

Debido a que las mismas se dieron en los primeros 45 minutos y para la segunda mitad La Tromba se vio vulnerada por seis goles.

«Yo no me meto en el criterio de los árbitros, pero no sé, me parecen drásticas. Nos está faltando malicia, pecamos de inocentes, o maduramos rápidamente, o nos va a agarrar muy tarde», sentenció.

Los futbolistas Kevin Cunningham y JeMark Hernández fueron los que vieron la cartulina roja durante el compromiso.

Mismos que se han ganado la confianza del entrenador Daniel Casas, pero que ahora estarán fuera de las canchas por ser expulsados.

Pese a la goleada que recibieron los limonenenses, este equipo sigue evadiendo el último puesto de la clasificación.

Gracias a que la escuadra de Sporting FC no pudo aprovechar esta situación y también cayó derrotado en el partido frete a Herediano por marcador de 2-1.