Ortíz ha sido cuestionado por aficionados del Tolima

Redacción – El delantero tico, José Guillermo Ortíz, sigue de malas en Colombia con el Deportes Tolima; debido que todavía no anota y solo suma una asistencia.

Los números del atacante oriundo de Canalete de Upala son pésimos en el fútbol cafetero, ya que llegó al cuadro vinotinto en enero y todavía no convence a nadie.

Ortíz fue titular este 27 de marzo en el empate 0-0 del Tolima de visita ante Envigado en acción de la fecha 15 de la primera división de Colombia.

En dicho compromiso, el costarricense disputó un total de 45 minutos, donde no mostró mayor cosa dentro de la cancha, por lo que salió de cambio al medio tiempo.

45’⏱ Inicia el segundo tiempo con cambio en el PIJAO. ➡️ Entra Gustavo Ramirez. ⬅️ Sale José Guillermo Ortíz. | Envigado 0-0 Deportes Tolima | pic.twitter.com/lC12JWqoNL — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) March 27, 2021

Los fanáticos «pijaos» han cuestionado con todo al delantero nacional de 27 años, que es consciente de su bajo rendimiento con la institución.

En lo que va del certamen colombiano, el nacional suma 392 minutos en 11 partidos, donde ha quedado debiendo, debido que solo ha registrado una asistencia.

José Ortíz habló tras la igualdad de su equipo y afirma que espera que los goles lleguen los más pronto posible, con el fin de potenciar

«Estoy tratando de lucharlas todas, aquí primero está el equipo, estoy trabajando de lucharlas todas y no dar un balón por perdido, la verdad si estoy preocupado porque tengo cinco partidos titular y todavía no he podido anotar. Lastimosamente no se ha dado el gol y me quedaré en los entrenamientos trabajando la definición», dijo Ortíz.

El próximo duelo del Deportes Tolima será ante Atlético Nacional el martes 30 de marzo a las 5:00 pm, en un duelo que verá frente a frente a Ortíz y Guimaraes.