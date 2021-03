Álvarez ya cuenta con una opción para renovar su contrato

Redacción – El legionario costarricense, Freddy Álvarez, relata como es su vida en un exótico país europeo, tal y como lo es: Macedonia del Norte.

Álvarez alistó maletas y se marchó en agosto del 2020 en condición de préstamo de parte de Jicaral al FK Shkupi de la primera división de la nación europea.

Al llegar a suelo macedonio se encontró con un país, que todavía mantiene estatuas alusivas a la antigua Yugoslavia, de la cuál se independizaron en 1991.

Este país ubicado en el sureste de Europa, que tiene como capital la ciudad de Skopie, que acogió al volante costarricense, que ha empezado a destacar en la liga local.

El tico vivió los primeros seis meses solo y comía en un restaurante pagado por el Shkupi, que le ha dado el apoyo necesario para que pueda demostrar todo su talento.

En los primeros meses, Freddy se encontró con un país que habla macedonio, albanés y serbio, pero poco inglés y tuvo suerte que un compañero brasileño le ayudó.

La soledad del nacional se terminó hace unas semanas atrás, ya que su familia ya pudo instalarse en Macedonia, lo que ha motivado aún más para triunfar.

Eso sí, el volante ficha de Jicaral señala que ha notado que el país no es muy turístico y dice que se sorprenderá el día que escucha a otra persona hablar español.

Freddy Álvarez conversó con AMPrensa.com y reveló detalles de su aventura por suelo macedonio, donde asegura que su período adaptación al equipo fue sencilla.

«Al principio si fue un poco difícil, más que todo por el idioma, porque ellos hablan macedonio y pocos hablan inglés, gracias a Dios me encontré un compañero brasileño que habla español y me ha ayudado mucho. Lo que es la alimentación y la comida, los primeros seis meses que estuve acá comía en un restaurante, que el equipo pagaba.

Lo normal comía como arroz, pollo y carne, por esa parte no he tenido problema. En el tema del equipo no he tenido problema. La adaptación al equipo para mí se me ha hecho fácil, gracias a la confianza que me han dado los entrenadores y compañeros. Los primeros seis meses estuve solo, pero en enero ya pudo llegar mi familia.

Acá se habla macedonio, pero he visto que se junto el serbio y albanés tienen un parecido, pero de verdad no sé cuál es la lengua nativa. He salido muy poco por el tema de la pandemia, pero si he notado que no es muy turístico, pero si he visto estatuas de la antigua Unión Soviética, pero si es poco turístico por lo que he visto.

Acá sería una sorpresa encontrarse a alguien que hable español y obviamente he tenido que intensificar clases de inglés para ir facilitando las cosas», afirmó Álvarez en una charla con AMPrensa.com.

Para el volante de 25 años, jugar en una liga como la de Macedonia le ha sentado muy bien, ya que registra muy buenos números en la PRVA Liga.

En la campaña suma 2 goles y 11 asistencias a lo largo de 1758 minutos en 22 partidos con el Shkupi. Esos número ilusionan a Álvarez para dar el salto a una liga mejor.

«Siento que he hecho buen torneo y se ven reflejado en los números. Sé que esta no es una liga muy conocida, pero acá sacan jugadores para otras ligas más importantes de Europa y esa es mi idea», dijo Freddy a AMPrensa.com.

Sin dudas, que el costarricense está haciendo una gran campaña y ya cuenta con un ofrecimiento para extender su contrato con el FK Shkupi de Macedonia.