Redacción – Marco Ureña festeja nuevo gol en empate de 1-1 del Central Coast Mariners y así demostrar que sigue inspirado en la primera división de Australia.

El atacante nacional sigue motivado en Oceanía y este sábado fue titular en el duelo de su club ante el Melbourne Victory, club que en el pasado jugaron varios ticos.

A sus 31 años, el tico parece haber encontrado su hogar, porque se le ve disfrutando al máximo cada juego con la camiseta de los Mariners, la cuál se ve le muy bien.

La escuadra del costarricense inició con el pie izquierdo el partido, ya que sobre 20 minutos apareció Callum McManamam para poner el 0-1 a favor del Victory.

Ese tanto del rival le tocó el orgullo a los Mariners, que tan solo 10 minutos después presenciaron como Marco Ureña se lució con una gran acción para poner el 1-1.

Third goal of the season from @MarcoUrenaCR but the turn from @dan_bouman *chef's kiss*#CCMFC #WontBackDown #CCMvMVC

🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/VJy72mKeNJ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) March 27, 2021