Robinson está muy feliz en la liga guatemalteca

Redacción – El defensor tico, Alexander Robinson, dice que Guatemala tiene una liga muy buena a nivel competitivo y deja claro que la gente se equivoca cuando crítica.

Robinson defiende la Liga Nacional de Guatemala, la cuál es la casa de más de 12 ticos, que han encontrado en este país un hogar para desarrollar sus carreras.

A sus 33 años, el ex-jugador del Saprissa firmó recientemente con el Comunicaciones, club donde también militan los ticos: Michael Umaña, Andrés Lezcano y Manfred Russell.

Estos jugadores han hecho que el cuadro crema sea muy «Pura Vida». Muchos fanáticos costarricenses cuestionan a estos legionarios por jugar en suelo chapín.

Pero la mayoría de los cuestionamientos son de personas que no saben la realidad de la liga chapina, la cuál según Robinson cuenta con un gran nivel fecha a fecha.

Eso sí, el zaguero deja claro que «tiquicia» tiene las mejores instalaciones del área, pero Guatemala continúa creciendo en busca de llegar a ese nivel en edificaciones.

Inclusive, dice que ticos han ido a la liga guatemalteca y han sido devueltos por bajo nivel en menos de un año, por lo que no es fácil jugar en la nación centroamericana.

Alexander Robinson conversó con AMPrensa.com y señala que su tarea es dejar el nombre de Costa Rica en alto, por lo que lo da todo en el equipo crema.

«La realidad acá e Guatemala y lo dije en un programa de acá, la realidad es que Costa Rica tiene las mejores instalaciones que hay en Centroamérica, la verdad que muy buenas. En ese sentido si está mejor Costa Rica, pero al en suelo chapín también hay buenos estadios y buenas canchas, acá se está tratando de crecer.

Están buscando que la selección de Guatemala le vaya bien, porque les ha costado mucho, que hayan una nueva generación que tenga esa hambre, que predominó en el pasado con jugadores insignias del país, pero la gente piensa así allá ellos.

Pero Guatemala tiene una liga muy buena y la gente se equivoca cuando crítica. Me llama la atención, que mucho jugador por lo bien que les ha ido a muchos ticos, mucho jugador lo contacta a uno pidiendo referencias del fútbol chapín. Desde Xelajú, Guastatoya, Cobán Imperial, Comunicaciones y los demás dan mucha pelea.

No es fácil venir acá, porque han venido ticos que no han durado un año, porque los han devuelto, eso significa que creyeron que era otra realidad, pero jugar en Guatemala no es fácil. Pero bueno, los que venimos acá tenemos la tarea de dejar en alto el nombre de Costa Rica y su calidad en futbolistas», dijo Robinson a AMPrensa.com.

Actualmente, el defensor está terminando de recuperarse de una lesión, que lo ha mantenido alejado de la acción con el cuadro crema, donde es leyenda Rolando Fonseca.