El liguismo está muy feliz con la presencia de Segura en la institución

Redacción – El asistente técnico de Alajuelense, Geiner Segura, ignora rumores sobre su futuro deportivo y se enfoca en salir bicampeón con La Liga

Segura rechazó hace unos días una oferta de los Toros del Norte, club que conoce a la perfección el que hoy es la mano derecha de Andrés Carevic en el León.

Aunque la oferta de San Carlos era tentadora, el asistente manudo prefirió continuar con el Equipo de su Gente, algo que le han valido grandes elogios de parte del liguismo.

Además, se rumoreó de un interés de otros clubes, pero finalmente todo quedó en nada. Es por eso, que Geiner está relacionado en todo lo que ver con Alajuelense.

Su alegría y comodidad por estar en el León son muy grandes, ya que está en un club que le ha ayudado a crecer de forma considerable como persona y como profesional.

La directiva eriza le hará una oferta de renovación al asistente manudo próximamente, debido que su ligamen expira en junio del presente año.

Lea también: Bryan Ruiz asegura que en La Liga quieren marcar historia con racha invicta

En un principio, muchas personas vieron como un retroceso para Segura llegar al León, pero a base de esfuerzo y dedicación, «el fantasma» ha ido callando bocas.

Geiner Segura está enfocado en La Liga y no saldrá este torneo, por lo que si en algún momento llega a salir buscará aportar toda esa experiencia acumulada en el club.

«Todo lo lleva mi representante, yo estoy enfocado totalmente en Liga Deportiva Alajuelense en estos momentos y creo que hasta que no me digan otra cosa, estaré enfocado en esto. Yo creo que le agradezco a todos, que en determinado momento se han fijado en mi persona, lógicamente que el paso que di acá fue importante.

A pesar que muchos lo vieron para atrás, pero siempre trato de crecer, de agarrarme de mi familia, lógicamente no cabe la menor duda, que va ser una experiencia importante que me va ayudar en el momento que tome la decisión de salir de acá.

En algún momento se va dar, pero ahorita estoy enfocado totalmente en Liga Deportiva Alajuelense, le agradezco a los me trajeron acá y confiaron en mi trabajo. Todos los clubs que he dirigido me han formado en mi carrera y esperemos que el día de mañana cuando se vaya a dar mi salida, tratar de poner toda esa experiencia acumulado en el club que me contrate, pero ahorita solo pienso en La Liga», dijo Segura en conferencia.

Sin dudas, que el trabajo de Segura es digno de aplaudir, debido que trabajar al lado de Andrés Carevic ha hecho que los manudos sean líderes e invictos con 29 puntos.