Gerente deportivo espera que cambio generacional no cause que el Monstruo pierda protagonismo en el fútbol nacional

Redacción- Víctor Cordero confía en que jóvenes del Saprissa lograrán brillar como ocurrió con generaciones pasadas.

A lo interno del cuadro morado mantienen la fe puesta en que los jugadores de menor edad den un paso hacia adelante y comiencen demostrar su potencial.

Debido a que en la escuadra tibaseña quieren realizar un proceso de cambio generacional, pero sin perder protagonismo en el campeonato nacional.

Misión que no se ve tan fácil para el Monstruo, debido a que sus principales rivales deportivos, La Liga y Herediano, parecen ir adelantados en esa tarea.

Especialmente en el caso del León, puesto que siete futbolistas suyos se encuentran integrando la Selección Sub-23.

«Yo he estado en Saprissa prácticamente 37 años y conozco muy bien cómo se ha trabajado siempre desde las divisiones menores. He podido ver generaciones de generaciones dar buenos pasos y triunfar y hoy por hoy esto no es diferente, pasa lo mismo. Confiamos y creemos en los muchachos, en nuestra cantera. Conocemos de sus virtudes, de la calidad que tienen y mantengo que tenemos los mejores”, manifestó el gerente deportivo para Radio Columbia.

Hasta el momento Saprissa solo ha logrado consolidar a un juvenil dentro de su equipo estelar, como es el caso de Jordy Evans.

Mientras que otros casos aún no terminan de dar el golpe sobre la mesa y convencer al cuerpo técnico morado.

“Al técnico le toca pensar en la inmediatez, ir partido a partido porque Saprissa siempre tiene que ser competitivo. Tal vez otros que estamos más afuera, como yo, no solo pienso en la inmediatez sino también en el mediano y largo plazo. Por eso es que siempre estamos evaluando las opciones de jugadores que poseemos en la planilla. Los jóvenes se tienen que mentalizar en lo que deben hacer y aprovechar las oportunidades, ellos ya llevan varios meses trabajando con nosotros en el primer equipo y conocemos de sus talentos y de su calidad. Esperamos que con el pasar de los minutos y de las oportunidades puedan demostrar su evolución”, añadió.

Actualmente Saprissa se encuentra bajo las ordenes de Roy Myers, pero en el siguiente certamen será otro el encargado de comandar al Monstruo.

Debido a que «El Maravillosos» solo se encuentra como interino desde la salida de Wálter Centeno, por mientras la directiva decide el perfil del próximo estratega.