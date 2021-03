Medford guarda un enorme rencor con el colombiano

Redacción – El técnico nacional, Hernán Medford, le tiró con todo a Jorge Luis Pinto, a quién considera que como persona no le agrada nada y se lo pasa por pasa por ahí.

Medford recordó su antigua bronca a con el entrenador colombiano, a quién cataloga como serrucha pisos tras lo acontecido cuando lideraba a Honduras.

Según el estratega nacional el cafetero le quitó la leche para sus hijos, por lo que nunca le perdonara ese acto, que lo sacó del banquillo de la «H» en el 2014.

Medford estuvo a cargo del combinado catracho con el objetivo de llegar al Mundial de Rusia 2018, pero su paso fue muy breve debido a lo hecho por el sudamericano.

Medford sobre Pinto: "Como persona me lo pasó por ahí" pic.twitter.com/vLm28RYC3R — TD Más (@tdmas_cr) March 16, 2021

Aunque como persona no le agrada para nada, Medford defiende al colombiano como entrenador, ya que lo considera como muy bueno, pero no así como persona.

El Pelícano señala que el timonel de La Sele es muy militar, por lo que Medford propone que haga así al país, debido que muchos ciudadanos defienden a muerte a Pinto.

Hernán Medford le tiró con todo a Jorge Luis Pinto en el programa Contragolpe de TD Más, donde no tuvo repare de dejar saber su malestar personal con el colombiano.

«Jorge Luis Pinto es un buen entrenador, se le felicita por lo que hizo en mi opinión. Como persona no me agrada para nada, porque aquí lo defiende mucho y yo soy sigo diciendo que aunque digo la verdad, después no digan porque se pone a llorar porque es hombre.

Ese gran entrenador fue a Honduras y me dejó sin la leche de mis hijos, me llegó y me quitó mi trabajo serruchándome el piso. ¿Por qué tengo que defender a esa persona? Lo puedo defender como entrenador, que quede claro que es muy bueno.

Pero como persona me lo paso por ahí también, porque alguien que venga y quite la oportunidad de alimentar a tus hijos, eso yo no se lo perdono a nadie y jamás a él, por lo que hizo por el país lo respeto y aplaudo, pero en mi opinión como persona no existe. Militariza mucho y entonces hagamos este país militar, si es lo que le gusta al tico», afirmó Hernán Medford en el programa Contra Golpe.

Pinto declaró como testigo este martes en el denominado juicio del siglo, que se realiza tras una presunta difamación de ex-federativos a Celso Borges, Keylor Navas y Bryan Ruiz. Todo el país se mantiene al tanto del mismo.