Pinto fue el encargado de debutar a Tejeda con La Sele

Redacción- Yeltsin Tejeda agradece a Jorge Luis Pinto por enseñarle a nunca tener miedo y siempre estar listo para enfrentar los partidos con la camiseta de la Tricolor.

El volante costarricense fue parte de los jugadores los que el timonel cafetero les dio la oportunidad de debutar con la camiseta de La Sele.

Situación que él recuerda con gran valor sentimental por la confianza que tuvo el estratega colombiano de hacerlo parte del equipo patrio en un importante partido en el estadio Azteca.

Además, Tejeda tiene en claro que con Pinto los jugadores tenían que dar lo mejor de sí para poder consolidarse en la Selección Mayor, lo cual es siempre tuvo presente para esforzarse en cada encuentro.

«Poco a poco fui conociendo al profe, fui viendo que él era pura entrega, que había que sacrificar, que había que entrenar muy duro, que había que estar preparado.

Y así fue él me convocó, tal vez mucha gente no sabe pero yo desde el 2011 entré en convocatoria y yo debuto en la eliminatoria casi hasta que a mediados y él me decía siempre esté preparado porque en cualquier momento le doy la oportunidad.

Debuté en el estadio Azteca y él me dijo tiene miedo y yo le dije no Y me dio la oportunidad y yo fui y jugué y desde ahí fui ganándome al profe y el respeto. A veces uno llega a esos partidos y nada más lo hacen a un lado y yo sabía lo que tenía que hacer.

Pinto me dio una gran oportunidad, y esto más que todo para los jóvenes que cuando a uno le dicen esté preparado hay que estarlo», contó Tejeda al programa «A Fondo» de FUTV.

De esta manera, el volante del Herediano deja en claro la gran relación que tiene con el técnico cafetero y el agradecimiento que tiene hacia él por la oportunidad que le brindó.

Por otro lado, Tejeda resalta que para ser parte de los jugadores convocados del estratega se tenía que tener gran disciplina para lograr ganarse la confianza y la oportunidad de ser parte del equipo.

Actualmente, el mediocampista contabiliza un total de 54 partidos con la Tricolor y dos participaciones en Copas del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018).