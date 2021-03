Redacción- Zlatan Ibrahimovic y el AC Milan sufren amarga eliminación en la Europa League tras caer en San Siro 0-1 en la vuelta ante el Manchester United.

El juego de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League tuvo como sede el estadio San Siro, casa del AC Milan para enfrentarse al Manchester United.

Juego que prometía estar cargado de emociones por el gran nivel competitivo de las escuadras, además del 1-1 en el marcador conseguido en el primer duelo.

Desde el pitazo inicial la escuadra italiana tomó la iniciativa en el partido, en busca de ponerse en ventaja para tener mayor tranquilidad en el juego.

Por su parte el Manchester United buscó jugar al contragolpe, sin embargo, los intentos por ir al frente fue correctamente intervenidos por la zaga rojinegra.

En el epílogo de la primera mitad fue cuando el conjunto del AC Milan presentó las jugadas con mayor peligro en la portería de los ingleses.

Sin embargo, los disparos de los rossoneros se terminaron perdiendo en la línea final, por lo que los primeros 45 minutos del enfrentamiento concluyeron con el 0-0 en el tablero.

A first half in crescendo closes goalless; let's keep pushing! 👊

Bel primo tempo, rossoneri in crescita. Dai ragazzi! 👊#ACMMUFC #SempreMilan #UEL pic.twitter.com/CZzJuOjpJN

— AC Milan (@acmilan) March 18, 2021