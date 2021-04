Estadio estaría listo para inicios del 2025

Redacción- El capitán de los manudos, Bryan Ruiz, se hizo presente en la conferencia de prensa donde la institución rojinegra presentó la que será su nueva casa a partir del 2025.

Hace más de cuatro años en el cuadro erizo desean hacer realidad el innovador proyecto de un nuevo Morera Soto, que reúna todas las condiciones que se merece el liguismo.

Con un costo total de $30 millones y una capacidad de 24 mil aficionados cómodamente sentados, lo que permitirá al León tener un escenario de primer mundo.

Desde restaurantes, camerinos de lujo y hasta un museo, serán parte de lo que podrán disfrutar los erizos en este estadio que estará ubicado frente al CAR.

Por lo cual, el ver las imágenes de lo que será las nuevas instalaciones tiene con una gran ilusión a Bryan Ruíz, el cual no ocultó su felicidad y comparó al equipo rojinegro con clubes europeos.

«Desde que se me presentó la idea me ilusioné mucho, me ilusionó mucho ver que La Liga está pensando en futuro, pensando en modernizarse, pensando en ser uno de los equipos de primer nivel no solo a nivel de Centroamérica sino de nivel mundial.

Porque en Europa estos son los estadios que se ven, estos son las situaciones que vivimos allá y esto es lo que hace a los mejores equipos del mundo.

Así que muy ilusionado yo sé el amor tremendo que todos los liguistas le tenemos a nuestra querida catedral y hemos vivido momentos increíbles ahí pero yo creo que dentro de lo que está viviendo La Liga.

El tener un CAR de primer nivel, tener la posibilidad de tener un estadio moderno para más de 20 mil personas yo creo que es una ilusión muy grande ver estas imágenes a mi de verdad que me ilusiona mucho.

Lo único que ojalá estuviera listo para finales de 2021 pero aunque seguramente yo no podre jugar ahí seré un aficionado más, un liguista de corazón más en el estadio y a mi me ilusiona mucho. Por eso insto a las personas y a los socios que son los responsables de tomar esta decisión ya que este es el equipo de su gente y así lo hemos hecho por muchos años, más de 100 años», dijo Ruiz.

Por otro lado, el veterano jugador rojinegro dejó en claro que para muchos el dejar el estadio Alejandro Morera Soto es difícil por todos los buenos momentos que ha vivido en equipo en el reducto.

Sin embargo, es consciente de que si se quiere que el León sea el mejor equipo del área dichos cambios son necesarios para el crecimiento de la institución.