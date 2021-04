Carevic no puso excusas pese a las ausencias en la vuelta

Redacción – El técnico argentino mando, Andrés Carevic, no ve como un fracaso eliminación de Alajuelense en los octavos de final de la Concachampions.

Carevic para nada considera como fracaso el adiós de los rojinegros en el torneo regional, luego de sucumbir con un global de 2-0 ante el Atlanta United de la MLS.

Pese al amargo resultado, el timonel erizo señala que no se pueden comparar a los equipos ni mucho menos, por lo que elogia la competitividad y esfuerzo de los erizos.

Además, el sudamericano señala que la serie ante el equipo estadounidense ayudará a crecer de gran manera a los jóvenes erizos, que ganaron más experiencia.

Futbolistas como Aarón Suárez, Brandon Aguilera e Ian Larewce ganaron rodaje, lo cuál los hará seguir potenciado su desarrollo tras sus participaciones en el torneo del área.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y afirma que no ve como fracaso el adiós del Equipo de su Gente de manera prematura del campeonato regional.

«No es un fracaso para nada totalmente, hay que tener en cuenta contra quién te enfrentas. No sé, con que subjetividad que se plantea. Pero no estoy de acuerdo, porque no podemos comparar los equipos, lo que sí fue que íbamos a ser competitivos y que íbamos hacer nuestro mayor esfuerzo.

Lamentablemente no nos alcanzó, fuimos competitivos, a pesar de los inconvenientes en la llave, tuvimos las opciones para poder pasar en esta fase, pero nos quedamos con esa parte positiva, hay que seguir trabajando y para nuestros chicos también son muy importantes estos juegos, porque van a seguir creciendo.

Acompañados de nuestra gente de jerarquía, así que estoy orgulloso del gran esfuerzo que hicieron todos los jugadores. Realmente no hay que poner excusas y el gran esfuerzo de todos fue extraordinario, sacamos cosas positivas», afirmó Carevic.

El argentino se enfocará en guiar al León al bicampeonato, por lo que buscará ganar el próximo Clásico Nacional del domingo 18 de abril en La Cueva a las 4:00 pm.