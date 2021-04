Montero iniciará con las visorias la primera semana de mayo

Redacción – El ídolo del León, Mauricio «Chunche» Montero, valora llevar jóvenes de La Liga a su nuevo equipo en la segunda división, Marineros de Puntarenas.

Montero no descarta llevar promesas del Equipo de su Gente a las filas del equipo porteño, al que llega con la ilusión de guiarlo a la máxima categoría.

Para el querido ex-jugador nacional asumir este reto lo llena de ilusión, por lo que conformó un cuerpo técnico con Josef Miso, Max Sánchez y Alfredo Contreras.

Con este grupo de trabajo donde todos son ex-futbolistas buscará tener una gran tripulación, con el fin de que Marineros toque puerto de la división de honor en un futuro.

Es por ello, que el «Chunche» vería con buenos ojos que la directiva institución negocie el préstamo de juveniles de Alajuelense, a los cuáles conoce a la perfección.

A la mayoría de los cachorros del León los lideró en Escazuceña -antigua filial de La Liga- por lo que conocerlos le da una gran ventaja a Montero.

Pero eso sí, aunque tiene en cuenta esa opción, la prioridad de él y sus asistentes es hacer visorias para ver jugadores porteños, que cuentan con buenas condiciones.

«El Diablo» Contreras es uno de los asistentes de Montero y cumplirá un papel clave, debido que conoce bien a la región, lo cuál facilitará elección de talentos chuchequeros.

Mauricio Montero reveló en conferencia de prensa, que salió bien de La Liga por lo que eso podría facilitar la llegada de algún juvenil rojinegro a las filas de Marineros.

«Si el presidente del club llega a un acuerdo con alguna institución de afuera o de aquí, que nos puedan facilitar jugadores, pero no cualquier jugador sino que sea un jugador que a mí me vaya gustar y en la posición donde lo vayamos a ocupar verdad, porque si no aparece es fundamental conseguir piezas importantes.

Nosotros seguimos en un vínculo bueno con Alajuela, salimos de buena manera y si es posible de sacar de ahí de ese grupo de jugadores que ya me conocen y ya los conozco, que vengan aportar aquí, no se puede rechazar. Ojalá se de, porque es una negociación entre la directiva de Marineros y la liga menor de Alajuelense», afirmó Mauricio Montero.

En las filas de Marineros, Montero se reencontrará con un viejo conocido, tal y como lo es Kevin Sancho, que es el actual capitán del cuadro porteño a sus 37 años de edad.