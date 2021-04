Morados suma 20 puntos en 15 jornadas

Redacción – El volante del Monstruo, David Guzmán, asegura que en el plantel morado están preocupados, debido que no es normal el mal momento que vive el Saprissa.

Guzmán salió inconforme tras el 1-1 del cuadro tibaseño ante Guadalupe FC, que en varios lapsos del juego puso contra la espada y la pared a los liderados por Roy Myers.

Aquel Saprissa de noches mágicas y buenos resultados está en el olvido, ya que el actual plantel carece de ideas, profundidad y reacción dentro del rectángulo de juego.

Eso se refleja en malos números, ya que la escuadra tibaseña no gana desde la fecha 9, por lo que encadenan seis juegos sin ganar (cuatro empates y dos caídas).

Pero eso no es todo, debido que el Monstruo pasó todo el mes de marzo sin ganar, ya que suman un total de 41 días sin festejar las mieles de la victoria.

Es por ello, que Guzmán afirma que entiende al 100% el enojo del saprissismo, por lo que en el plantel se mentalizan en remediar la situación lo más pronto posible.

Para el mediocampista de 31 años, no es posible que el club viva tan mal momento, si todavía mantienen gran parte del grupo que ganó la copa 35 en junio del 2020.

David Guzmán afirma que deben ser autocríticos y analizar en lo que están fallando, porque solo de esa forma podrán volver a darle alegrías a la afición.

«La afición tienen toda la razón de estar enojados al 100% igual que nosotros. Estamos preocupados y este mal momento no es normal en Saprissa. Nosotros si hace seis meses o un año fuimos campeones, creo que cambiaron poco jugadores y diferencia no puede haber y en este momento se está viendo.

Tenemos que se autocríticos y analizar en que estamos fallando para así sacar tres puntos. Yo estoy igual que el grupo, quiero ganar y he estado aquí toda mi carrera, siempre me han gustado los títulos y me ha gustado ganar, he logrado muchas cosas y no me voy a salir del saco, vamos trabajar más y darle una alegría a la afición», dijo Guzmán.

La afición del Monstruo ha explotado en las redes sociales de la institución, debido que no se explican como el equipo más grande y ganador del país atraviesa tan mal rato.