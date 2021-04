Tico le guarda una gran admiración a los exjugadores del Barcelona y que lograron ganar la Champions League

Redacción- Roy Miller se enorgullece de haber compartido camerino con Rafael Márquez y Thierry Henry.

El futbolista del Santos de Guápiles recuerda con gran cariño su paso por el New York Red Bulls de la MLS.

Club donde logró compartir con estas dos grandes figuras a nivel mundial, quienes eran referentes del cuadro de la «Gran Manzana».

Debido a que tan solo unos años antes de que arribaran a la liga estadounidense había sido figuras a nivel europeo, inclusive consiguiendo ser campeones de Champions League.

Por lo que el zaguero costarricense asegura que aprendió mucho de estos dos jugadores tanto dentro como fuera de la cancha.

Aspectos como cuidar la alimentación y respetar los horarios son parte de lo que Miller aprendió de los ahora exfutbolistas.

El referente del cuadro guapileño también habló sobre la capacidad futbolística de Márquez, con quien tenía mayor facilidad para comunicarse por el idioma.

Tanto el mexicano como el tico compartían posición dentro del terreno de juego, por lo que recuerda admirarle la capacidad técnica que tenía el azteca en cada toque de balón.

«En el caso e Rafa, gracias a Dios por el tema del idioma, por el tema de que obviamente lo admiré como jugador por sus logros algo que te puedo decir es la forma en la que él se comunicaba, daba confianza, creo que técnicamente hablando él era muy bueno, él te ponía un pase donde uno lo quería, siempre creo que eso marcó mucha diferencia en él y fue lo que más me sorprendió en el caso de él, a pesar de la edad que tenía creo que todavía se le veía la clase de élite de jugador que era en ese momento».

«En el caso de Thierry, creo que lo que él se ha ganado o lo que ha logrado no es casualidad, creo que él en el tiempo que estuve ahí me di cuenta que es un jugador que está dos-tres peldaños delante de uno, creo que aprendí demasiado con él, y no solo en lo futbolístico, sino fuera de cancha, el tema de ser disciplinado, el tema con los horarios, cómo cuidarse con la comida, muchas cosas que tal vez uno en ese momento no ponía mucha atención, pero creo que al final eso le ayuda a uno para después desenvolverse en la cancha y son detallitos que hacen diferencia al final».

«El siempre aconsejando, no solo a uno, sino a todos los campaneros porque él siempre, a pesar de que había pasado por clubes grandes, él siempre aspira a estar a ese nivel esté donde esté, entonces fue una de las cosas que nos trasmitió y nosotros tratábamos de verlos así porque al final uno como jugador tiene que aprender que no solo es llegar y jugar, es importante divertirse pero al final somos profesionales entonces creo que todos esos detalles cuentan y lo ayudan a uno como persona y como profesional», aseguró Miller en entrevista para AM Prensa.