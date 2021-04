Colindres no considera que el Monstruo viva una crisis

Redacción – El ex-jugador tico, Rolando Fonseca, crítica con todo a Daniel Colindres y señala que el delantero morado no conoce el ADN y responsabilidad de Saprissa.

Fonseca le tiró con todo a Colindres, luego de que dijera que no consideraba que el Monstruo estaba en crisis, pese a quedar fuera de Concacaf con global de 5-0.

Los morados hicieron el ridículo ante el Philadelphia Union, que aprovechó las enormes falencias de los liderados por Roy Myers dentro de la cancha.

Tras el papelón, muchos fanáticos al Saprissa señalan a Colindres y dicen que todavía piensa que sigue en Bangladés, ya que desde que volvió no ha mostrado mayor cosa.

Pese al pobre rendimiento, Colindres no cree que vivan una crisis, porque para él lo sería si ya no tuvieran chances en el torneo tico, donde están terceros 22 puntos.

Es por ello, que ante lo dicho por Daniel, Fonseca afirma que en Saprissa no se perdonan los 10 duelos sin ganar, ya que al última victoria fue el 21 de febrero.

Esa larga sequía ha hecho que muchos jugadores pongan cientos de excusas, tal y como lo ha hecho Colindres, que molestó enormemente al amigo del gol.

Rolando Fonseca afirma que Colindres debe entender que representa a una de las instituciones más grandes del área, por lo que debe respetar esa grandeza del club.

«Se lo va decir Rolando Fonseca, Colindres no conoce el ADN y responsabilidad del Saprissa, no conoce el ADN. Él estuvo y fue campeón dos o tres torneos y ya. Pero Colindres si conociera el ADN, en Saprissa no le perdonan ni cinco ni 10 partidos.

Entiéndame Daniel Colindres, usted representa a una de las aficiones más grandes de este país, usted representa a una de las instituciones más grandes de Centroamérica, tal vez es que como andaba en Bangladés y se acostumbró allá a ganar un poquito de plata, vino acá y creyó que con esa plata ya podía ser grande, no señor.

La grandeza se respeta todos los días, siendo un profesional. Tal vez, Daniel Colindres no conoce eso que es grandeza, porque también Daniel con cinco o siete campeonatos, jugando 20 es poquito, cuando tengas 14 tal vez vas a conocer la grandeza.

Pero es que esa la diferencia, tal vez le falta a Colindres que le muestren el sentido de pertenencia. Edgar Marín y Víctor Cordero defendían la camiseta con sangra, sudor y lágrimas, esa es la grandeza. No diciendo que es no es crisis», dijo Rolando Fonseca en Teletica Deportes Radio.

Pero todo no quedó ahí, ya que el mismo Fonseca pide que en la escuadra morada le enseñen a Colindres el sentido de pertenencia del Monstruo en sus 85 años de historia.