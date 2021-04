Redacción – FC Anyang cataloga a Jonathan Moya como el «héroe olvidado» tras valioso triunfo de 2-1 ante el Seoúl FC en la K-League 2 de Corea del Sur.

Como es usual, el atacante nacional fue titular en el compromiso de su club en la fecha 7 de la categoría de plata del poderoso país asiático.

Moya entró inspirado al compromiso y desde el inicio se vio motivado en la cancha, con la única intención de aportar toda su calidad en beneficio del FC Anyang.

Ese aporte del nacional se hizo notar desde el minuto 1, cuando Moya se lució con una gran asistencia para Shim Dong-Woon que apareció para poner el 1-0.

La anotación desde el primer minutos ayudó al club del tico a controlar al rival y de esa forma mantener la leve ventaja hasta el segundo tiempo del compromiso.

En la etapa complementaria, Moya volvió a demostrar su enorme calidad y se lució con otra asistencia de altos quilates, que fue aprovechada por Kim Kyung para el 2-0.

FC Anyang al verse con dos goles de ventaja bajaron las revoluciones e intensidad en la cancha, lo cuál aprovechó el rival para poner el 2-1 en 77 minutos.

Seoul FC se acercó en el marcador con tanto de Hwang Tae y le puso gran emoción al compromiso para su recta final, donde Moya ayudó hasta el labores defensivas.

La gran labor del ex-jugador del León ha sido aplaudida por propios y extraños, ya que se prácticamente dejó la vida en la cancha para ayudar a su escuadra.

Inclusive, Moya recibió una amarilla al minuto 94 tras una falta sobre un rival, que vio como finalmente el tico y compañía se dejaron los tres puntos.

Este triunfo por 2-1 coloca al cuadro del costarricense en la tercera posición de la K-League 2 con un total de 14 puntos en 8 jornadas. Solo están a un punto del líder.

🎥 HIGHLIGHTS | Seoul E-Land 1-2 FC Anyang

💜 The Violets pick up a third straight 2-1 win to thanks to goals from Shim Dong-woon and Kim Kyung-jung!#KLeague | #K리그 | #SEFCvANY pic.twitter.com/A6vBGwu7GK

— K League (@kleague) April 25, 2021