Redacción – El joven basquetbolista tico, Ian Martínez, tiene nuevo equipo en la liga Universitaria de los Estados Unidos, que es conocida como NCAA.

Martínez estampó su firma con el cuadro universitario de Maryland, luego de que Mark Turgeon, técnico del plantel anunciara la llegada del nacional.

Su arribo se dio después de que destacara en la duela durante su primera temporada en la Universidad de Utah, donde fue una de las grandes figuras.

Ian es el tercer estudiante-atleta que se transfiere al programa de Maryland, que es una de las mejores escuelas formadoras de estrellas de la NBA.

Scores at all levels ✅

High flyer ✅

Passion and flair ✅

Let's get it, @IanJumaine. pic.twitter.com/FrwMFhUSBw

— Maryland Basketball 🐢 (@TerrapinHoops) April 27, 2021