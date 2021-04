East es uno de los grandes referentes guapileños

Redacción – El delantero jamaiquino, Javon East, está muy feliz de poder desarrollar un juego bonito en su casa en el fútbol tico: Santos de Guápiles.

East está muy cómodo en las filas del cuadro guapileño, donde lo han arropado como uno más tras su regreso al club en noviembre del 2020.

Su vuelta al club rojiblanco se dio tras un breve paso por San Carlos, donde solo sumó un gol a lo largo de 778 minutos en 12 partidos disputados.

En el equipo norteño nunca pudo adaptarse bien, sumado a su mala relación con Jeaustin Campos provocaron que los Toros del Norte no continuaran con el préstamo.

Pese a todo lo sucedido en el club sancarleño, East se mentalizó en darlo todo en el Santos y conforme han pasado las jornadas en el Clausura 2021 ha cumplido con creces.

Además, la confianza que le dio Luis Marín motivó a East y tras la salida de «Yiyo», llegó Erick Rodríguez, que también le dio libertad y apoyo al atacante nacido en Jamaica.

Esos factores han llevado al ariete a estar peleando por ser el máximo goleador del torneo, gracias a sus 11 goles a lo largo de 1518 minutos en 17 juegos.

Dichos números lo tienen igualado en la cima del goleo con Marcel Hernández de Alajuelense, pese a ello, Javon se enfoca en que Santos logre la clasificación.

Javon East conversó con Tigo Sports y dejó saber que su gran nivel no es por casualidad, ya que disfruta de poder desarrollar un fútbol bonito en el club santista.

«Marcel Hernández es un gran rival por el goleo, pero nosotros estamos peleando por clasificar. En Santos estamos peleando, pero todavía no nos vemos ahí y por eso, debemos hacer todo bien y asegurar por lo menos el segundo, tercer o cuarto lugar para estar ahí.

Me siento muy bien en Guápiles, el fútbol bonito me gusta y lo disfruto mucho, todo lo es el fútbol positivo. Acá me siento bien y me siento como en casa. Lo único que sé de español son términos del fútbol, que debo aprender», dijo East a Tigo Sports.

A sus 26 años, Javon Romario East se ha convertido un pilar clave para el éxito del Santos en el torneo tico, donde son segundos con 31 puntos en 17 jornadas disputadas.