Redacción-Seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) tuvieron que cerrarse, a partir del 30 de abril, por recorte de presupuesto a esta entidad.

Por la misma razón, también cierran el Centro de Acogida y la Unidad Móvil.

Al Colegio de Profesionales en Psicología le preocupa como desde el aparato estatal se genera exclusión situada con las personas que acceden a estos acompañamientos que sin este tipo de servicios quedan fuera del lazo social.

Los Psicólogos manifestaron su inconformidad y oposición a las medidas de cierre de los CAIDS.

Consideran que una vez más la salud mental de las minorías en pobreza es vulnerada, la cual se sigue viendo como un costo social y no como una inversión de calidad de vida, que genera capital social, en función de la reivindicación del Derecho Humano a la salud mental, de las personas usuarias de sustancias psicoactivas.

El Dr. Ángelo Argüello Castro, Máster en Psicología y presidente de este Colegio Profesional indicó “Si bien este recorte presupuestario se da en la coyuntura actual de crisis, no se justifica poner en riesgo a las poblaciones más vulnerables, lo cual va en contra del estado social de derecho que Costa Rica ha construido durante muchas décadas”.

Eliminar los CAIDS impactará el servicio cercano y universal en salud mental y física que hoy reciben las comunidades, desembocando finalmente a nivel social en una mayor prevalencia de las problemáticas.

Consideran que con estas acciones se descuidan aspectos fundamentales, señalados por la OMS: La prevención, el tratamiento y la promoción de la salud mental integral.

Las cuáles vienen a aumentar el trauma psicosocial de sufrimiento de las personas afectadas y sus comunidades, al ser excluidas de la atención especializada. Esta atención alcanzó en el año 2019, un total de 28.419 atenciones y en el 2020 se lograron 26.656 atenciones a personas con consumo problemático y sus familias (por lo menos 2 familiares por persona usuaria).

“Aunque se planteen estrategias y modelos para combatir las adicciones, la necesidad de un presupuesto para su ejecución se hace imprescindible. Debemos mantener y promover un modelo de cobertura universal de servicio de salud, cada vez más accesible a las personas con problemática de este tipo” expreso el Dr. Argüello.

Los servicios de los CAIDS son gratuitos y no se requiere estar asegurado por la CCSS para ser atendido (más del 40 % de los usuarios no están asegurados). Por lo que estos cierres afectarán a las clases económicas en pobreza y pobreza extrema que no pueden costear estos tratamientos.

