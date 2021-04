Díaz asegura ser un manudo más

Redacción – ¿Renovará Junior Díaz con Alajuelense? Esa es la pregunta que se hacen muchos liguistas, gracias al gran nivel que ha mostrado el defensor de 37 años.

Díaz termina su ligamen con Alajuelense en el próximo mes de junio, por lo que ha saltado la duda en muchos liguistas si el veterano zaguero continuará en la institución.

En las redes sociales del León se pueden leer muchos comentarios de fanáticos, que piden la renovación de Díaz, gracias a su gran nivel mostrado en el torneo.

A lo largo de Clausura 2021, Junior registra 538 minutos en 13 partidos, donde ha sacado a relucir un notable desempeño dentro del rectángulo de juego.

Es por ello, que el defensor está a la espera que termine el torneo para afinar todos los detalles para una posible renovación, por lo que lo da todo para convencer a Lleida.

El zaguero se siente muy feliz en Alajuelense, gracias a que se autodenomina como un manudo de corazón, lo cuál le ha hecho enamorarse de todo lo que rodea al León.

Su anhelo es continuar con el Equipo de su Gente un tiempo más, ya que pese a que cumple 38 en septiembre todavía ve lejos su retiro de las canchas.

Junior Díaz conversó con AMPrensa.com y dice que se ha mantenido al máximo nivel en su carrera, por eso apela a intentar destacar en el torneo para renovar con La Liga.

«Hace un poco converse con Agustín Lleida y vamos a esperar que termine el torneo, ahora toca esperar y en los próximos días me volveré a reunir con Agustín. Voy hacerle la pregunta, porque la verdad que yo estoy tranquilo, sigo trabajando para el grupo como siempre lo he hecho, trabajando en mí que también es muy importante poder estar bien.

Para poder seguir rindiendo y sé que le puedo seguir aportando a la institución, eso para mí es importante, también para mí, Agustín y para el cuerpo técnico, obviamente para Alajuelense, sé que la afición me tiene un gran cariño y aprecio, pero es que me he fajado en la cancha para poder obtener los títulos que ahora tiene La Liga y el reconocimiento a nivel nacional, y el respeto que merece una institución como La Liga.

Mi deseo es continuar, actualmente puedo decir que soy un manudo más. Desde que regresé al país en 2017 solo no he estado en una final del campeonato, que fue la final de Saprissa vs San Carlos, después de ahí he podido estar en todas las finales, entonces para mí eso es importante, porque quiere decir que me mantengo a alto nivel y trabajo para estar dentro de los mejores y paso por La Liga ha sido especial, me siento muy comprometido con la causa y espero seguir», afirmó Junior Díaz a AMPrensa.com.

Según pudo conocer AMPrensa.com, la directiva renovaría a Díaz hasta diciembre del 2021, gracias al aporte que le da el zaguero al cuadro liderado por Andrés Carevic.