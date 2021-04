Sequeira se mantendrá como asistente técnico de La Sele

Redacción – Douglas Sequeira no se preocupa por las críticas de la afición tica y dice que puede aportarle mucho a La Sele como asistente técnico de Rónald González.

Para la mano derecha del seleccionador patrio, él puede aportar mucho porque conoce a González, con quién comparte en el banquillo desde el interinato tras Rusia 2018.

También ha compartido con el timonel en la Liga de Naciones y los demás juegos que ha tenido el cuadro tricolor, por lo que puede dar un aporte importante.

Sequeira confía y conoce de la calidad en la generación de futbolistas de La Sele, por eso dice que ayudará de gran manera a González para poder a sacar adelante al país.

Además, deja claro que conoce al grupo lo que es esencial para sacar adelante al representativo patrio, que no gana un partido desde noviembre del 2019.

La presencia de Douglas en el cuerpo técnico de La Sele molesta a muchos ticos, que dejan claro que si él hombre que fracasó con la Preolímpica no merece seguir.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y señala que no se preocupa por los calificativos que usen de él, ya que sabe lo mucho que le puede dar a la Tricolor.

«Sobre aportar a Rónald González puedo aportarle mucho, yo estuve con Rónald en el Mundial después del Mundial de Rusia en el interinato que tuvo de seis partidos, después estuvimos en la Liga de Naciones y en el 2020 conocemos los pocos partido que hubo, conozco este grupo es una generación de 50 jugadores con muchas capacidades.

No es la última vez que se van a poner la camiseta, yo creo que Rodolfo Villalobos lo dijo y al menos 8 o 10 años van a vestir la camiseta de la Selección Nacional, sé que le voy aportar mucho a Rónald porque conozco el grupo.

Yo no me preocupo del calificativo que pueden decir de mí, yo me preocupo por ser profesional, no solo con decirlo sino cumplirlo, me considero un entrenador con mucha capacidad, actualizado, que estudio y que estoy más fuerte que nunca, sé que tengo muchas cosas que aportar a la Federación y todos los días doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí», afirma Sequeira.

Rodolfo Villalobos confirmó continuidad de Rónald González y Douglas Sequeira en el cuerpo técnico patrio, por lo que es un hecho que guiarán a La Sele en eliminatorias.