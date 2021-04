Redacción – El delantero nacional, Marco Ureña, recibe fuerte sanción por juego sucio grave en el fútbol de Australia, que es su casa desde inicios del 2021.

Panel de Revisión de Partidos (MRP) se reunió para considerar el incidente que involucró a Ureña de Central Coast Mariners en el pasado duelo de la fecha 18 ante Brisbane Roar.

Ureña vio la cartulina roja al minuto 62 del encuentro, tras un grave falta a un rival al minuto 61, que tras la revisión del VAR vio la roja un minuto más tarde.

Ante lo sucedido y de acuerdo con las regulaciones disciplinarias de la A-League, el MRP tiene la autoridad para considerar el incidente ya que el árbitro emitió al tico roja directa.

RED | After VAR review the sanction has been upgraded to a straight red card. #CCMvBRI #CCMFC #WontBackDown https://t.co/nczLF2fZDs

— Central Coast Mariners (@CCMariners) April 28, 2021