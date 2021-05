Redacción– Desde el 7 de mayo de 1995 se celebra el Día Mundial de la Masturbación.

Se dio porque la exsecretaria de Salud de la gestión de Bill Clinton, la pediatra Joycelyn Elders, afirmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el autoplacer y descubrimiento sexual personal “es algo propio de la sexualidad humana que debería ser enseñado en las escuelas”.

La fecha se instauró en San Francisco, Estados Unidos, luego de ese discurso.

Su intervención en uno de los actos organizados por la ONU contra el Sida fue aprovechada por el fabricante de juguetes sexuales Good vibrations quien creó el Primer Día Mundial de la Masturbación. Según la empresa, la fecha sirve para homenajear a Elders, por atreverse a hablar de un tema tabú.

El discurso de Elders sumado a otras posturas en favor de la legalización de la droga y la educación sexual en escuelas le valió su expulsión de la administración Clinton.

Elders dijo que la masturbación se debería considerar un buen método de prevención para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y así reducir la transmisión del VIH.

Es importante mencionar que la masturbación, esa práctica sexual tan silenciada y, a veces, estigmatizada, y sin embargo, podría ser la más utilizada.

Se debe resaltar que el estigma, el tabú, y la represión religiosa y social ha oscurecido la masturbación históricamente y no está del todo erradicada.

«La salud sexual es parte de la salud integral, y una parte vital de la sexualidad es el placer. Así como no podemos tener claro que comida a través de los gustos de los demás, no podemos conocer el potencial de nuestro placer a través de la pareja, es algo que descubrimos con nuestro cuerpo de manera íntima», dijo Marianela Arias Lamicq, sexóloga de Durex.

La experta agregó que la masturbación se puede hacer cuantas veces se desea.

«¿Cuándo es un problema? Cuando se hace por adicción y falta de control, y no por decisión», dijo

Arias comentó que «Comenzamos rompiendo el mito hablando desde esto, incluyéndolo en una Educación Sexual integral, con una representación positiva en medios, publicidad, películas, investigadores…dándole un lugar, desde la salud y no desde el morbo o el tabú».

La masturbación ayuda a reducir el estrés, liberar la tensión, mejorar la calidad del sueño, estimular la concentración, mejorar el estado de ánimo, aliviar los cólicos menstruales, aliviar el dolor, mejorar el sexo, entre otras.

«La salud implica bienestar y una persona que no tiene una relación positiva con su cuerpo, que no conecta con él, que no lo conoce, que no sabe cómo sentir placer por medio de él, que otorga el poder sobre su propio placer al otro, deja de tener control sobre su bienestar, porque niega una parte integral del funcionamiento de su cuerpo y depende de la otra persona para conocerse, lo cual deja de ser un conocimiento significativo.

El placer es parte del bienestar, de sentirse bien consigo mismo de vivir una sexualidad también desde la salud mental, sin ver la misma desde el morbo y el prejuicio; sino como una parte que nos integra como pareja e individuo», dijo.