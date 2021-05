Limón volverá a segunda 11 años después

Redacción – El entrenador de Limón FC, Ricardo Allen, asegura que en el camerino de la Tromba del Caribe están muy dolidos y golpeados por el descenso a Liga de Ascenso.

Allen contuvo las lágrimas en la conferencia de prensa, debido que tanto él como el resto del plantel viven ratos muy difíciles por la caída al abismo del descenso.

Los verdiblancos empataron 2-2 ante Sporting en liguilla del no descenso, lo cuál generó que sellaran su boleto a segunda, debido al de 3-2 global para los josefinos.

Limón volverá a jugar en la división de plata 11 años después, lo que ha generado una enorme desazón en los fanáticos y directivos de la institución.

El cuadro que tiene como presidente a Celso Gamboa jugó esta etapa tras quedar últimos del Clausura 2021 con 21 puntos a lo largo de las 22 fechas de la fase regular.

Eso generó que cayeran en una fase, donde se vieron superados por los comandados por José Giacone, que sacó a relucir su jerarquía para salvar a Sporting.

Pese al amargo rato vivido, Allen señala que no puede reprocharle nada sus jugadores y señala que deben levantarse como los hombres que son en el grupo.

«Estamos muy dolidos por el descenso y lo único que puedo decir es que no puedo reprocharle nada a mis dirigidos, pues lo han dado todo. La actitud y lucharon hasta el final, me quedo con eso, creo que como estuvo estructurado el torneo y toda la situación que se dio, creo que no podemos echarle culpa al torneo.

Porque también nosotros dejamos de hacer cosa durante un tiempo, dejamos de ver arriba y entramos en una zona de confort, nos tocó enfrentar esta situación y nos tocó enfrentar a Sporting por el trabajo que han venido realizando y nosotros debemos levantarnos como hombres que somos, hay un camerino que está tocado pero están conscientes que hay mucho trabajo que hacer», afirmó Ricardo Allen.

Limón jugará a partir del Apertura 2021 en la segunda división, donde se topará con clubes reconocidos en el país como San Ramón, Municipal Liberia y entre otros más.