Herediano sueña con ganar la copa 29 de su historia

Redacción – El entrenador florense, Luis Antonio Marín, asegura que Herediano va buscar el campeonato y deja claro que lograrán ser campeones en la final de vuelta.

Marín mantiene viva la esperanza de dar la vuelta olímpica con el equipo que nació grande, pese haber caído con cifras de 3-2 ante el Monstruo en La Cueva.

Los goles de Yendrick Ruiz y Anthony Contreras tienen más vivo que nunca al Herediano, que tuvo una buena capacidad de reacción en el compromiso.

En la cabeza del timonel rojiamarillo solo está ser monarca con el Herediano, por lo que pulirá todos los detalles, con el fin de darle la copa 29 al cuadro florense.

Eso sí, Marín señala que su equipo tuvo desaciertos defensivos que no pueden suceder en la vuelta, si quieren demostrar que tienen lo necesario para levantar el título.

Luis Marín habló en conferencia de prensa y deja claro que cree firmemente en su plantel, por lo que asegura que el próximo miércoles festejarán el título ante Saprissa.

«Siento que la serie está abierta, tenemos la gran posibilidad de poder lograr el campeonato, hay estadísticas que dicen que el que normalmente gana los primeros partidos, tiene más posibilidad pero nosotros confiamos muchísimo.

Creo firmemente en el equipo, Herediano va buscar el campeonato y lo va lograr, confío en Dios que así va ser y que vamos a poder celebrar el próximo miércoles. No me gustó los descuidos defensivos, principalmente eso. Me gustó la reacción del equipo, que siempre luchó y nunca bajó los brazos», afirmó Luis Marín.

La vuelta de la final se realizará el próximo miércoles 26 de mayo a las 9:00 pm en el estadio «Colleya» Fonseca que lucirá sus mejores galas para el duelo.