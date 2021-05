Redacción- Mauricio Wright no pone excusas para que Saprissa consiga el título nacional pese a que el juego por el título nacional se definirá en cancha sintética.

Superficie de juego que no ha sido favorable para los morados en los últimos tiempos, pero que ahora deberán lidiar con la misma en búsqueda de la copa 36 en su historia.

Debido a que Herediano fungirá como local el próximo miércoles en el estadio «Coyella» de Guadalupe, reducto donde han fungido como locales en algunos partidos del Clausura 2021.

No obstante, este panorama parece que no le preocupa al técnico del Monstruo, quien afirma que sus jugadores tienen la capacidad para sacar la serie adelante aunque sea en césped artificial.

Inclusive considera que es una obligación que el equipo campeón nacional juegue bien bajo cualquier circunstancia y cualquier rival.

«A mi lo que me parece es que un equipo que quiere ser campeón tiene que jugar donde sea, donde lo pongan, en nuestro país estamos acostumbrados a la cancha natural y a la sintética, no hay excusas para nosotros decir que porque vamos al Coyella no podemos anotar, no podemos jugar bien».

«Yo creo que estamos claros que ellos eligieron ese lugar pensando ellos en sus cosas y es respetable, pero nosotros tenemos que salir a jugar y hacer un buen partido, aparte esa gramilla está nueva, esa cancha está buena, no hay excusas, yo no tengo excusas en ese aspecto, vamos para el Coyella, bienvenido sea, ellos eligieron ahí y ahí tenemos que ir a hacerle frente a ese último partido y hacerlo de la mejor manera para lograr nuestro objetivo», afirmó Wright.