Título de campeón nacional se definirá el próximo miércoles al ser las 9:00 p.m.

Redacción- Jafet Soto noda tregua en la guerra que le tienen declarada al arbitraje nacional y se vuelve a mostrar insatisfecho tras la final de ida.

Las quejas del gerente deportivo del Herediano ya se han vuelto algo constante y ahora levanta la voz por el rendimiento de Juan Gabriel Calderón tras el juego entre Saprissa y el Team realizado ayer domingo.

Compromiso que finalizó con marcador de 3-2 a favor de los tibaseños y que parecía no tener gran polémica con el rendimiento de los silbateros.

Pero según el controversial exfutbolista nacional el juez central incurrió en errores contra los florenses.

Además de juzgar de manera distintas las faltas y reclamos que hacian los morados en comparación de los rojiamarillos.

«Es fácil, tres minutos de reposición y un minuto en el primer tiempo, partido manejado a como él quiso, las faltas de Saprissa 10, 15 metros del área, las de Heredia 40, era lo que le pitaba, 50 metros del área, no hay que ser muy diestro para sabar la diferencia de cómo marca las faltas nuestras y las de ellos».

«Herediano jamás ha pedido árbitros, ha dicho lo que no le gusta, porque para muestra un botón, vea la mano que no le pitan a Gerson al borde del área o la consecución de faltas que sí le pitan a Mariano pero no le pitan a Gerson, las malacrianzas que sí le soportan a Mariano y a nosotros no, por ejemplo, la última jugada era tiro de esquina y pita saque de puerta y le saca amarilla a Granados, entonces eso dice mucho, es fácil».

«A la Comisión no le gusta que le digan las cosas como son, pero también ya es suficiente, suficiente tiempo de estarnos quejando y estar hablando», apuntó el gerente para Radio Columbia luego de finalizado el compromiso.

Herediano y Saprissa se volverán a ver las caras el próximo miércoles al ser las 9:00 p.m. en el estadio «Coyella» Fonseca de Guadalupe.

Inmueble donde se coronará al próximo campeón nacional, ya sea la copa 29 en la historia del Team o la estrella 36 para el Monstruo.