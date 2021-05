Torres podría jugar a la vuelta en Alajuela

Redacción – El volante del Monstruo, Mariano Torres, explota contra el arbitraje y deja claro que últimamente los han perjudicado pitándoles muchos penales en contra.

Esa situación tiene disgustado a Torres, que afirma que el primer penal que pitaron a favor de La Liga en el primer tiempo y que terminó en gol de Bryan Ruiz, no era falta.

Ante ello, Mariano le pide a los silbateros del fútbol nacional que si cobraron esa acción que deparó un gol del León, deberían señalar como mínimo tres o cuatro parecidas.

Pero no solo eso, ya que para Torres siempre hay agarrones en las área, por lo que no todos son falta. El problema es los rivales gritan mucho y no ayudan a los árbitros.

Torres cree que los encargados de impartir deberían usar más el sentido común y de esa forma dejar que le juego fluya para de esa forma de no pitar todos los contactos.

Mariano Torres conversó con Columbia Deportiva y asegura que en los últimos partidos han perjudicado al Monstruo señalando penales inexistentes en los duelos.

«En el primer tiempo lo teníamos bastante controlado, hasta el penal de ellos, yo no sé si fue penal y no lo volví a ver, no voy a mentir. Pero me han dicho que no era para cobrar. Lo que pasa es que los árbitros si cobran esa falta debería de cobrar tres o cuatro penales en todos los partidos, porque siempre hay un poco de agarrones en las áreas.

El tema es que si ese agarrón de hace caer, te corta la carrera o vos te dejas caer, yo ya lo he dicho que acá nos dejamos caer mucho, acá gritamos mucho y no ayudamos, los árbitros tampoco ayudan, porque tendrían que tener más sentido común del juego y el fútbol es de contacto, por lo que no puede ser que todos los contactos sean falta.

Tenemos que ayudar entre todos, si vemos otro fútbol y vuelvo a repetir que después jugamos partidos internacionales y nos cuesta, porque le estamos pidiendo falta a los árbitros que no son para pedir. Creo que hay cosas que tenemos que mejorar. Es una realidad que últimamente no han pitado muchos penales en contra«, afirmó Torres.

El sudamericano sufrió un golpe en el primer round de la serie, pero no sería nada de gravedad, por lo que podrá estar en la vuelta de las semifinales en La Catedral.