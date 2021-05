Ministro sobre cita con diputados: «Quisiera dedicarme de lleno a la pandemia»

Salas destaca que cumplirá con el mandato constitucional como ministro

Redacción – El ministro de Salud, Daniel Salas, afirma que se presentará a la cita para la interpelación por parte de los diputados para informar sobre el proceso de vacunación en el país, pero agrega que se preferiría atender la pandemia.

«Antier me presenté, no hubo quórum y ellos me convocan el lunes. Tengo un mandato constitucional que me dice ‘tengo que ir’ y me presentaré. Claro que si me preguntan, en medio de tantas cosas con la pandemia, yo quisiera dedicarme de lleno al trabajo de la pandemia. Sé que es parte de mi obligación, y lo haré, iré y aclararé todas las dudas», expresó Salas.

Fue el pasado 26 de mayo cuando el jerarca de Salud se hizo presente en la Asamblea Legislativa y esperó por aproximadamente una hora a los legisladores.

Ese día solo se presentaron 35 de 57 congresistas, por lo que no hubo quórum y no se pudo iniciar la interpelación.

El objetivo de los congresistas era conocer más detalles sobre la campaña de vacunación y, tras el plantón, Salas decidió hacerlo por medio de Facebook dirigido a los costarricenses.