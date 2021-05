Pese a los rumores aún no hay una oferta formal sobre la mesa

Redacción- Reflejos de Kevin Briceño atraen la mirada de clubes grandes a nivel nacional y también de equipos fuera de las fronteras.

Las buenas actuaciones que ha tenido el cancerbero durante el actual Clausura 2021 le ha permitido ganarse los elogios de la afición.

Puesto que ha sido pieza clave para que Jicaral se encuentre alejado de los puestos de descenso y mantenga aspiraciones por meterse en las semifinales del torneo.

Inclusive el presidente del Huracán de la Península, Roy Barrantes, confirmó que existen varios pretendientes para hacerse con los servicios del portero de 29 años.

Además, el jerarca considera que el talento y calidad de Briceño se encuentran cercanos a lo mostrado por Leonel Moreira durante los últimos meses con La Liga.

«Hay mucho interés por el portero, no es un secreto que a nivel de guardametas es uno de los mejores tal vez codeándose con Leonel Moreira y cualquier equipo se lo desea».

«Para mí es un orgullo contar con Kevin Briceño y sé que es de los mejores del país por su juego, no solamente los equipos nacionales sino que hay equipos internacionales que han puesto los ojos en él y eso ayuda en el desarrollo futbolístico del portero», expresó Barrantes para ESPN.

La máxima autoridad de los jicaraleños no esconde su deseo de que Briceño se mantenga en el equipo, pero a su vez desea que tenga un crecimiento en lo profesional.

Además de que pueda aspirar a una mejor opción a nivel económico con un cuadro en el que también pueda trascender.

«A mí me gustaría que se desarrolle bien donde sea, me gustaría tenerlo, pero ante las circunstancias (de que se vaya) que tenga la mejor opción, donde esté más acuerpado económicamente y que tenga trascendencia para que pueda estar en la selección nacional y por qué no verlo en el Mundial de Catar», añadió.

Briceño tiene ligamen vigente con los peninsulares, situación que obliga a los equipos interesados a primero hablar con el mismo Barrantes.

Para así intentar llegar a un acuerdo y realizar un traspaso que beneficie tanto al portero oriundo de Guanacaste y al cuadro de Jicaral.