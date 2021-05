Redacción– Con un claro mensaje de concientización, la hermana de una víctima mortal de Covid-19, publicó un extracto del entierro de su hermana en Cartago y escribió: «¿Este es el funeral que queremos tener?».

La joven cartaginesa, de apellido Gómez, perdió la batalla contra el coronavirus hace tan solo unas horas atrás. Como parte de los protocolos, solo algunos familiares cercanos pudieron estar en el cementerio como parte de ese último y doloroso adiós.

«Ella es mi hermana. No salía de su casa, una mujer joven, con una hija de 14 años, con una vida por delante… no se merecía morir así. Hagamos conciencia, sí tu te cuidas y yo me cuido nadie va a morir, así pero si no te cuidas y yo me cuido igual me pones en riesgo, a mi familia, a tu familia y a ti mismo», escribió en Facebook.

Solo en las últimas 48 horas, 44 personas han fallecido a consecuencia del Covid en Costa Rica y la lista de nuevos contagiados no cesa. Además, el sistema hospitalario está en crisis debido a la gran cantidad de pacientes que han tenido que recibir posterior a la Semana Santa.

En el caso de la joven cartaginés que murió, su funeral se efectuó en el Cementerio General de Cartago alejado de sus familiares y amigos. Un sepelio que quizás nadie o muy pocos quisieran tener.

La hermana de esta víctima mortal relató en su perfil de Facebook que el virus le fue deteriorando los órganos a la joven madre.

«Cuando uno vive en carne propia se da cuenta de la gravedad de este virus, no saben el dolor que se siente, es tan inmenso… ser fuerte cuando tu corazón está en pedacitos y mañana debo hacer el reconocimiento donde me indican va en 2 bolsas y debes ver bien la cara porque ellos no se parecen en nada, sin poder vestirla, sin poder tocarla… seamos conscientes que esto no es un juego», escribió.

Un total de 3.290 familias han tenido que vivir un duelo similar desde que se reportó la primera muerte por Covid-19 en Costa Rica el 18 de marzo del año anterior, cuando la pandemia apenas comenzaba a dar a tocar nuestro país.

VIDEO DEL FUNERAL REALIZADO ESTE 4 DE MAYO DE 2021