Redacción – Fanáticos del Manchester United burlan la seguridad e invaden Old Trafford, dejando escenas pocos usuales este domingo 2 de mayo.

Cientos de aficionados a los Diablos Rojos sobrepasaron la seguridad del Teatro de los Sueños y entrenaron al terreno de juego para protestar contra los dueños del club.

El fallido proyecto de la Superliga de Europa sigue dando mazazos en suelo inglés, por eso previo al Clásico de Inglaterra contra Liverpool, los fieles tomaron la fuerza con sus manos.

Este duelo es clave para determinar si el Manchester City se consagra campeón esta misma fecha 34. Pero la acción de los aficionados tiene frenado este partido crucial.

Los principales blancos de las protestas son los duelos del equipo, la familia Glazer, a la que los fanáticos quiere fuera de la institución desde antes de que se anunciara la Superliga.

Los aficionados se metieron con una avalancha al campo de juego, con muchas latas de cerveza, pocos con mascarilla y se pasearon por la cancha con pancartas.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

