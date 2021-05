Redacción- (Vídeo) Rónald Matarrita resalta con asistencia en primer triunfo de su club 1-2 ante el Montreal en la Major League Soccer (MLS).

El lateral formado en Alajuelense y el volante Allan Cruz fueron parte del once estelar con el que el Cincinnati visitó al Montreal de Canadá.

La escuadra de los nacionales fue opaca por el gran planteamiento realizado por el Montreal que buscó desde el primer minuto hacerle daño al Cincinnati.

Por lo que el equipo de los ticos se tuvo que replegar en la zona defensiva para impedir que los locales se adelantaran en el marcador y les complicara aun mas el juego.

Con el trascurrir de los minutos Matarrita sacó a relucir sus grandes destrezas futbolísticas y con su gran velocidad por la banda derecha buscó la manera de llevar peligro al área rival.

Sin embargo, los esfuerzos del nacional no fueron suficientes para tomar por sorpresa a los del Montreal concluyendo la primera mitad del compromiso con el 0-0 en los cartones.

Still 0-0 after the first 45' #MTLvCIN | #FCCincy pic.twitter.com/WP6FNLwKOq

Para la etapa complementaria la escuadra local volvió a tomar el control de las acciones en el partido, aproximándose al área del Cincinnati con gran peligrosidad.

Por lo que no les fue difícil colocar el 1-0 en el tablero al minuto 56 por intermedio de Mihailovic, anotación que fue celebrada por todo lo alto en el banquillo del Montreal.

El tanto obtenido por los locales sirvió de motivación para el equipo de los ticos que tomó un nuevo aire para ir en busca de la paridad en el compromiso.

Jürgen Locadia ties it up at 1-1! #MTLvCIN | #FCCincy pic.twitter.com/Q0zFN65sQ8

Siendo al minuto 70, cuando Jurguen Locadia emparejó los cartones en el partido 1-1 gracias a una buena definición de cabeza.

Sin embargo, la propuesta de los visitantes no quedó ahí y continuaron presionando en ataque en busca de lograr la primera victoria del club en la MLS.

Al minuto 85, Allan Cruz abandonó el terreno de juego, luego de cumplir con un gran trabajo en la media cancha del conjunto liderado por Japp Stam.

Un minuto posterior de la salida Cruz, Matarrita demostró su gran nivel al colocar la asistencia con el que su equipo se adelantó 1-2 en el marcador con gol de Gustavo Vallecilla.

Finalmente, el Cincinnati se hizo de la victoria 1-2 en casa del Montreal logrando sumar su primer triunfo en el balompié norteamericano.

FT: @fccincinnati come from behind to grab their first win of the season! #MTLvCIN pic.twitter.com/CUU29NWIX3

— Major League Soccer (@MLS) May 22, 2021