La serie quedó abierta tras la victoria del Monstruo por 4-3 en La Cueva

Redacción- Mauricio Wright salió en defensa del zaguero Kendall Waston pese a que ayer domingo salió expulsado en el Clásico Nacional.

Según el estratega de los morados uno de los líderes del equipo no tuvo la intensión de golpear a Johan Venegas en la jugada que cayó el tercer gol manudo.

Además, considera que la molestia que tuvo el espigado defensor central muestra un poco del ADN de la institución tibaseña.

Misma que está acostumbrada a luchar por el título nacional y entregar todo el esfuerzo hasta el último minuto.

Pero en esta oportunidad el árbitro central, Hugo Cruz, no perdonó a Waston y decidió mostrarle la tarjeta roja de manera directa.

Situación por la que se perderá el juego de vuelta de las semifinales que se disputará el próximo domingo en el estadio Morera Soto.

«A mí no me puede molestar la reacción de los jugadores porque hoy mostraron parte del ADN que es lo que hemos venido pidiendo acá en la institución, tal vez se desesperaron un poquito, tal vez Ariel, Kendall no tiene intensiones de golpear, lo vimos ahora en la repetición, él trata de despejar, el otro muchacho inventa y simula mucho».

«Tenemos que controlar un poco también ese tipo de situaciones, pero esa intensidad, ese juego que este Saprissa mostró esta noche me hace sentir bien», comentó Wright en conferencia de prensa al finalizar en juego.