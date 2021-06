Redacción-Christian Nodal de 22 años y ahora prometido de la cantante Belinda ha hablado sobre el tatuaje del rostro de su novia que se borró Lupillo Rivera.

Este último se hizo del rostro completo de Belinda en su brazo izquierdo hace dos años cuando fueron pareja durante su participación como coaches del programa “La Voz México” que se transmitió de marzo a julio de 2019.

Sin embargo, el pasado 11 de junio, Lupillo dio a conocer a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, que había tomado la decisión de borrarse el rostro de Belinda para darle su lugar a su prometida Giselle Soto: “Yo sé que di mi palabra en una parte de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos”, explicó el cantante.

Sin embargo, ayer por la tarde, Christian Nodal ofreció una conferencia en Monterrey para dar a conocer que realizará cinco cientos entre el 17 y 21 de junio en dicha ciudad, pero inevitablemente los temas de su vida personal salieron a relucir y un reportero lo cuestionó acerca del tatuaje que Lupillo Rivera se había hecho de su ahora prometida a lo que Nodal contestó:

Cada quien hace lo que quiera con su puerco, con su cuerpo”, comenzó diciendo entre risas el cantante y continúo: “A mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz. Lo importante es que el señor esté feliz”, concluyó Nodal.

